۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۳

اردوی جهادی پزشکی در کنگان برگزار شد

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان گفت: اردوی یک روزه به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف برخورداری مردم محله گوده از خدمات درمانی و بهداشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آهو خوش صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اردوی پزشکی که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد یادآور این موضوع است که در هشت سال دفاع مقدس، جبهه‌ها میدان ایثار و از خود گذشتگی بودند و امروزه آن میدان در عرصه‌های مختلفی تجلی یافته است که یکی از آن‌ها حوزه بهداشت و درمان است.

وی افزود: در این اردو گروهی از متخصصین حوزه سلامت شهرستان به مردم این محله کم برخوردار خدمات رایگان ارائه کردند.

آهو خوش تصریح کرد: ارائه خدمات تخصصی در حوزه کلیه و مجاری ادرار، ارتوپدی، اطفال، زنان و زایمان، دندانپزشکی، مامایی، تغذیه، روان و خدمات دارویی در این اردوی یک روزه حضور ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه این دومین اردوی جهادی در سال جاری در کنگان بود افزود: در این اردو بیش از ۱۵۰ نفر ویزیت و خدمات رایگان درمانی و بهداشتی دریافت کردند.

آهو خوش افزود: این اردوی جهادی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی کنگان و با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، گروه جهادی حاج قاسم سلیمانی، حوزه اداری و کارگری شهرستان کنگان، بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان برگزار شد.

