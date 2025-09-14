تعزیرات حکومتی سدی در برابر قاچاق ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده قاچاق خرید و فروش انواع ارز از قبیل دلار، پوند، یورو، لیر، دینار، ریال و درهم به ارزش پنج هزار میلیارد ریال بر خلاف ضوابط تعیینی دولت و نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان رامسر رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ارزهای کشف شده، متخلفان را به پرداخت پنج هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رایگانی گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) پرونده خرید و فروش یک میلیون و ۲۲ هزار و ۴۰۰ دلار، ۱۳۵ هزار و ۴۴۰ یورو، ۲۵۰پو ند انگلیس، هزار دلار کانادا، ۲ هزار و ۱۰۰ لیر ترکیه، ۳۴ میلیون و ۱۱۸ هزار دینار عراق، ۷۹۳ ریال عمان، ۸۰ ریال عربستان و ۱۲ هزار و ۴۸۰ درهم امارت را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی رامسر ارسال کردند.