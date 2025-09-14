به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی بدمینتون نونهالان دختر زیر ۱۳ سال کشور از ۱۹ تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در تالار جهان‌پهلوان تختی شیراز برگزار شد.

در این رقابت‌ها، ۲۵ تیم از استان‌های مختلف کشور در قالب هشت گروه دوره‌ای به مصاف یکدیگر رفتند.

پس از برگزاری ۲۷ دیدار تیمی در مرحله مقدماتی و ۱۵ دیدار در مرحله حذفی، مقام اول تیمی به استان البرز رسید و فارس در جایگاه دوم تیمی قرار گرفت و استان‌های زنجان و مازندران سوم شدند.

در بخش انفرادی زیر ۱۳ سال، سارای عشقجو از البرز عنوان قهرمانی را کسب کرد و معصومه سلیمان‌زاده از آذربایجان شرقی نایب‌قهرمان شد و سارا نیکخواه از زنجان و روژان آقا بابایی از اصفهان به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در رده انفرادی زیر ۱۱ سال، زهرا نظیری از فارس با عملکردی درخشان قهرمان شد.

هانا رزازیان از فارس در جایگاه دوم ایستاد و آرشیدا چابک‌سوار از البرز و رها حسنی‌بیرامی از آذربایجان شرقی به مقام سوم مشترک رسیدند.

در رقابت‌های دوبل آزاد زیر ۱۳ سال، ۲۳ تیم دو نفره در ۲۲ مسابقه شرکت کردند که وانیا قربانی‌تبار و نازنین سادات نورانی (مازندران) و آوا استدلال و ثنا همایی (فارس) به طور مشترک سوم شدند.