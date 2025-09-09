کاشان میزبان المپیاد ملی مهارت دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله هاویل صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: نوزدهمین المپیاد ورزش قهرمانی دانشجویان دختر و بیست و هشتمین المپیاد ورزش قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه ملی مهارت کشور از تاریخ ۱۹ شهریور آغاز خواهد شد. این مسابقات در شهر کاشان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای برگزاری این دوره از المپیاد، گفت: نسبت به ۱۸ دوره گذشته برای دختران و ۲۷ دوره گذشته برای پسران، انصافاً سنگ تمام گذاشته‌اند و زحماتشان غیرقابل انکار است.

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه ملی و مهارت تصریح کرد: در بخش دختران ۴۴۰ دانشجو از ۳۱ استان در ۸ رشته ورزشی شامل "تنیس روی میز، کاراته، تکواندو، بدمینتون، فوتسال، والیبال، بسکتبال ۳در۳ و دو و میدانی "به رقابت خواهند پرداخت. مسابقات دختران از ۱۹ تا ۲۵ شهریور برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش پسران ۶۵۰ دانشجو در ۱۱ رشته ورزشی از جمله شطرنج و کشتی فرنگی و آزاد به رقابت خواهند پرداخت. مسابقات پسران از ۲۵ تا ۳۰ شهریور برگزار می‌شود.

هاویل افزود: برگزیدگان این المپیادها برای شرکت در مسابقات یا المپیاد ورزشی قهرمانی وزارت علوم که تابستان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، معرفی می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به وجود ۱۸۳ مرکز دانشگاه ملی مهارت در سراسر کشور و بیش از ۷ هزار دانشجوی تخصصی رشته تربیت بدنی، گفت: این موضوع باعث می‌شود که میزان رقابت‌ها و مشارکت‌ها واقعاً چشمگیر باشد.

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه ملی و مهارت با تأکید بر اهمیت تلفیق فرهنگ و ورزش، بیان کرد که برنامه‌های فرهنگی متنوعی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه و در طول برگزاری مسابقات برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه ملی مهارت با اشاره به انتخاب شهر کاشان به عنوان میزبان این دوره از مسابقات، گفت: یکی از دلایل انتخاب کاشان، دارالمومنین بودن این شهر و اعتقاد کادر و هیئت رئیسه دانشگاه ملی مهارت به این موضوع بود.

هاویل اعلام کرد: که دانشگاه ملی مهارت دارای حدود ۲۰۰ هزار دانشجو در ۱۸۳ دانشکده در سراسر کشور است و دانشکده ملی مهارت کاشان یکی از با سابقه‌ترین دانشگاه‌ها در این شهر است که همزمان با افتتاحیه المپیاد پسران، جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس خود را با حضور مقامات کشوری برگزار خواهد کرد.