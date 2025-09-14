به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی احداث یک مدرسه سه کلاسه در روستای حسین آباد جیکولی زاهدان صبح یکشنبه با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان، مجمع خیرین مدرسه ساز استان، جمعی از معتمدین، اهالی محل و دانش آموزان برگزار شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در این مراسم با اشاره به مشارکت ارزشمند خانواده‌ها در این پروژه گفت: این طرح با زیربنای ۱۳۳ متر مربع، در قالب پویش مدرسه اولیا و با مشارکت مجمع خیرین مدرسه‌ساز و اداره‌کل نوسازی مدارس کلنگ‌زنی شد

میثم لک‌زایی افزود: بدون تردید حضور اولیا در کنار خیرین و نوسازی مدارس نه‌تنها روند ساخت مدارس را تسریع می‌کند بلکه باعث ایجاد حس تعلق و انگیزه بیشتر در فرزندان این سرزمین خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: ساخت چنین فضاهایی در مناطق کمتر برخوردار گام مؤثری در کاهش محرومیت آموزشی و فراهم کردن محیطی ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان خواهد بود.