حضور راهبردی ایران در کنفرانس آژانس با پیام روشن به متخاصمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در خصوص سفر خود به وین برای شرکت در شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار کرد: نشست سالانه آژانس، یکی از اجلاسهای مهم بینالمللی بهشمار میرود.
وی گفت: این اجلاس فرصتی برای بیان مواضع، نظرات و دیدگاهها؛ بهویژه در شرایطی که برخلاف منشور ملل متحد، مقررات و اساسنامه آژانس، اقداماتی علیه صنعت هستهای کشورمان صورت گرفته است.
وی افزود: مواردی موجب شده که قطعنامهای را برای طرح در کنفرانس ارائه کنیم تا طرح این موضوع پیگیری شده و به اشتراک گذاشته شود.
اسلامی عنوان کرد: در این سفر، علاوه بر معرفی شرایط کنونی کشور، ملاقاتهای چندجانبه خواهیم داشت.
وی گفت: مطمئن هستیم که با حضور در این کنفرانس، ضمن تاکید بر عمل نکردن آژانس به مقررات، فرصت مغتنمی را برای ما ایجاد کرده تا بتوانیم روایتگری صریح و روشنی به جهانیان ارائه کنیم.
