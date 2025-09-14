به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، دو برنامه درسی جدید و بازنگری‌شده در مقطع کارشناسی ارشد، با تلاش اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان برنامه درسی مرجع، به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

برنامه درسی جدید «رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد دیجیتال» در مقطع کارشناسی ارشد که از سوی اسفندیار جهانگرد، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تدوین شده است، پس از طی مراحل تصویب در دانشگاه، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اکنون به عنوان برنامه درسی مرجع، قابلیت اجرا در تمامی دانشگاه‌های کشور را دارد.

همچنین برنامه بازنگری شده «رشته برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای» در مقطع کارشناسی ارشد، به همت محمد شیخی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهیه و به تصویب نهایی رسیده و در سایت دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم بارگذاری شده است. این برنامه نیز به عنوان برنامه درسی مرجع، قابل اجرا در دانشگاه‌های سراسر کشور است.