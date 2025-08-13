افتتاح و کلنگ زنی ۷۷۰ طرح در کهگیلویه و بویراحمد طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری از افتتاح و کلنگزنی ۷۷۰ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: اعتبارات این تعداد پروژه بالغ بر ۷ همت است.
وی اظهار کرد: از ۷۷۰ طرح، ۶۱۴ پروژه افتتاحی و ۱۵۶ پروژه کلنگزنی است که اعتبارات پروژههای کلنگزنی چهار هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان است و اعتبارات پروژههای افتتاحی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اداره کل راهداری و حملونقل جادهای با ۱۵۴ میلیارد تومان
وی بیشترین حجم سرمایهگذاری را در حوزه آب و فاضلاب هم ۶۵ پروژه در راستای کاهش تنش آبی کلنگ زنی یا افتتاحی نام برد.
افتتاح ۷۷ طرح آموزشی در استان
شهامت با اشاره به مشارکت ۲۶ دستگاه در برنامههای هفته دولت از افتتاح پروژههای ارتباطات و فناورانه اطلاعات گفت: ۷۷ پروژه آموزشی که بخشی در قالب طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی است بخشی از پروژههای این هفته است.
وی با اشاره به رشد ۲۳۰ درصدی تعداد طرحهای هفته دولت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اضافه کرد: با وجود عملکرد خوب، مستندات مناسبی از پروژهها وجود ندارد که مدیران این مهم را مدنظر داشته باشند.
