چرا نرخ ارز کاهشی شد؟

مسعود دانشمند؛ عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته را تا چه حد ناشی از هیجانات مرتبط با اخبار فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه می‌دانید، گفت: در سال‌های گذشته بارها شاهد این روند بوده‌ایم که افزایش نرخ ارز ناشی از هیجانات روانی و برهم ریختن طرف تقاضا به دلیل نگرانی‌های سیاسی است.

وی با بیان اینکه فضای سیاسی عامل مهم هیجانی شدن نرخ در بازار ارز است، تصریح کرد: کارکرد اخبار سیاسی در این سال‌ها از مردم پوشیده نیست؛ بنابراین نمی‌توان میزانی از هیجانی بودن افزایش نرخ‌ها را انکار کرد، چراکه در حال حاضر با پمپاژ اخبار سیاسی امیدوار کننده به توافقات و عدم جنگ شاهد عقبگرد نرخ ارز در بازار هستیم.

دانشمند در این باره تاکید کرد: در کنار تأثیراتی که فضای سیاسی بر نرخ ارز و جو هیجانی بازار می‌گذارد که در این زمینه ملموس است؛ نباید رابطه بین عرضه و تقاضای ارز در تعیین نرخ فراموش شود. بخشی از این سازکار وابسته به نوع مدیریت بازارساز و میزان تأمین نیازهای ارزی جامعه است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: در صورتی که تمام نیازهای ارزی بازار یعنی نیازهای درست و معمول و معقول مانند ارز مسافرتی و دانشجویی یا ارز مواد اولیه و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و … توسط بانک مرکزی تأمین شود، بخش روانی و هیجانی نیز کمرنگ می‌شود و بازار به سرعت نمی‌تواند از نرخ‌های معمول عبور کند و نرخ‌های جدیدی ثبت کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز که ناشی از هیجانات روانی اخبار سیاسی است، با فروکش کردن تحریم‌ها و انعکاس اخبار امیدبخش تعدیل می‌شود، همانگونه که در روزهای اخیر دیدیم این اتفاق با اخبار مثبت سیاسی رقم خورد؛ بنابراین برای عدم افزایش قیمت‌ها باید به سمت مدیریت عرضه و تقاضا حرکت کرد تا کاهش و ثبات نرخ ارز در قیمت‌های معقول نتیجه نهایی باشد.