هدف مکانیسم ماشه اعمال فشار روانی برای افزایش نرخ ارز است

امیر مهرپوریان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ونزوئلا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اروپایی‌ها از ابتدا مکرر در مورد فعال کردن مکانیسم ماشه به ایران هشدار می‌دادند و اکنون هم تهدید به فعال کردن آن تا روزهای آینده کرده‌اند؛ هدف اروپایی‌ها از این اقدام، «ایران هراسی» است.

وی بیان کرد: دولت مردان بهتر است در این شرایط اقداماتی اتخاذ کنند که بهانه به دست غربی‌ها ندهند و با دیپلماسی شرایطی را فراهم کنند تا مانع از فعال شدن مکانیسم ماشه شوند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ونزوئلا افزود: غرب با «ایران هراسی» به دنبال این است که شرکت‌ها و کشورهایی که در حال حاضر با ایران در حال فعالیت هستند، عقب بکشند.

مهرپوریان تأکید کرد: دشمن با توسل به مکانیسم ماشه به دنبال فشار روانی و سیاسی به ایران برای افزایش نرخ ارز است، در این زمینه شاهد بودیم که نرخ دلار در بازار غیر رسمی تا ۱۰۶ هزار تومان افزایش یافت، اما مجدد به محدوده ۹۷ هزار تومان عقب کشید و دوباره با خبر جدید به بالای ۱۰۰ برگشت بنابراین انتظار می‌رود با بهبود شرایط سیاسی، نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازگردد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روز نیز شاهد بودیم که نرخ ارز تا کانال ۹۴ هزار تومان افزایش یافته بود، اما بلافاصله پس از جنگ، نرخ ارز به نیمه کانال ۸۰ بازگشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ونزوئلا یادآور شد: اگر تعاملات سیاست خارجی ایران به شرایط گذشته بازگردد، هیجان بازار ارز فروکش خواهد کرد و بانک مرکزی به راحتی می‌تواند بازار ارز را کنترل کند.

مهرپوریان بیان کرد: ایران در زمینه‌های اقتصادی مورد تحریم همه جانبه غرب قرار گرفته، اما با روش‌های مختلف تحریم‌ها را دور زده است، بنابراین مکانیسم ماشه تأثیر اقتصادی اندکی برای کشور خواهد داشت.

وی اظهار داشت: غرب همچنین به دنبال آسیب رساندن به ایران در صحنه‌های سیاسی است، چرا که اگر سیاست خارجی ایران آسیب ببیند، ممکن است که اقتصاد ایران نیز دچار مشکلاتی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ونزوئلا تصریح کرد: دولت ایران برای خنثی کردن آثار فعال شدن مکانیسم ماشه برنامه‌هایی را در دست اقدام دارد، یکی از این برنامه‌ها پذیرفتن FATF است و در این زمینه جلساتی برگزار شده است. همچنین وزیر امور خارجه جلسات و تماس‌هایی با طرف آمریکایی برای اجرایی نشدن مکانیسم ماشه داشته است.

مهرپوریان افزود: دولت به دنبال این است که حداقل مکانیسم ماشه را به تعویق بیندازد تا راه حل‌هایی برای فعال نشدن این مکانیسم پیدا کند.

وی گفت: حمله اسرائیل به قطر، قدرت دیپلماسی ایران را افزایش داد و ایران با استفاده از این اشتباه رژیم غاصب به دنبال این است که مانع از فعال شدن مکانیسم ماشه شود. بنابراین کشورمان می‌تواند با درایت و اتخاذ یک رفتار منطقی، از شرایط فعلی عبور کند.