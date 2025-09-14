برگزاری سمینارهای تخصصی کسب و کار در بیست و سومین نمایشگاه زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وسومین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» که این روزها در محل دائمی نمایشگاه‌های بوستان گفتگو برپا شده، تنها به عرضه و فروش محصولات زنان کارآفرین محدود نمی‌شود.

در حاشیه این رویداد، از روز شنبه ۲۲ شهریورماه تا ۲۷ شهریورماه، سلسله سمینارهای تخصصی در حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار برگزار خواهد شد. این سمینارها با هدف ارتقای توانمندی‌های غرفه‌داران و علاقه‌مندان به کارآفرینی طراحی شده و موضوعاتی همچون طراحی مدل کسب‌وکار، تأمین مالی، بازاریابی، نوآوری، مشاغل آینده و مهارت‌های مذاکره را در بر می‌گیرد.

برگزاری این نشست‌های تخصصی در کنار نمایشگاه، فرصتی ارزشمند برای زنان کارآفرین و فعالان اقتصادی به شمار می‌آید تا ضمن معرفی دست‌آفریده‌های خود، با بهره‌گیری از دانش روز، مسیر موفقیت و توسعه فعالیت‌هایشان را هموارتر کنند.

گفتنی است بیست و سومین نمایشگاه زنان و تولید ملی از ۱۹ تا ۲۸ شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه بوستان گفتگو از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پذیرای بازدید کنندگان است.