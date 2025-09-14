به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای تهران، در صحن امروز شورای شهر اظهار داشت: پروژه تقاطع محلاتی بسیج، بارها در شورا مطرح شده اما متأسفانه همچنان پیشرفت محسوسی نداشته است. این پروژه تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با وجود جلسات متعدد و مذاکرات انجام‌شده، به دلیل ملاحظات و مخالفت‌هایی از سوی سازمانی ذی‌ربط، بارها تغییر شکل داده و متوقف مانده است. حتی در مقاطعی قرار بود بخشی از اراضی سازمان بسیج در طرح قرار گیرد، اما به دلیل عدم توافق، این بخش از پروژه مجدد بازطراحی شد. این رفت‌وآمدها سبب شد پروژه ماه‌ها متوقف بماند، در صورتی که اگر این مانع وجود نداشت، امروز این پروژه می‌توانست ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته باشد مردم منطقه ناراضی باشند، چرا که دائماً پیگیر مطالبه اجرای آن هستند.

وی افزود: پروژه متوقف‌شده دیگر در این منطقه پل‌های خاوران است. این پروژه بیش از ۱۴ سال است نیمه‌تمام مانده، پیمانکار مشخص شده، اما به دلیل مشکلات ناشی از جابجایی درختان، عملاً اقدامی صورت نگرفته است. امیدواریم امسال در فصل مناسب، عملیات جابجایی درختان انجام و پروژه تکمیل شود.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا با تأکید بر اهمیت اولویت‌بندی میان اجرای پروژه‌های عمرانی و نگهداشت درختان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری اهمیت ویژه‌ای برای حفظ درختان قائل است، اما باید پذیرفت که در برخی مواقع پروژه‌های عمرانی اولویت دارند. همان‌طور که در پروژه بزرگراه نواب یا امام علی، با وجود تخریب تعدادی از پارک‌ها، جابجایی درختان و خرید و آزادسازی پلاک‌ها، پروژه‌های بزرگ و فاخر شهری به ثمر نشست و امروز در خدمت مردم قرار دارد، اکنون نیز نباید اجرای پروژه‌های ضروری به بهانه جابجایی تعدادی درخت برای همیشه متوقف بماند.

آقامیری تصریح کرد: این نگاه که صرفاً به دلیل وجود ۱۰۰ یا ۲۰۰ اصله درخت با قطر بالا، پروژه‌ای حیاتی برای مردم متوقف شود، منطقی و قابل پذیرش نیست. باید قانون مشخصی در این زمینه تدوین شود که هم حقوق شهروندان رعایت شود و هم مدیریت شهری بتواند با رعایت ضوابط زیست‌محیطی، پروژه‌های ضروری را اجرا کند. نمی‌توان اجازه داد توقف‌های بی‌مورد، سال‌ها مردم را از بهره‌مندی از پروژه‌های عمرانی محروم کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از توضیحات کارشناسان در خصوص این موضوع تأکید کرد: توضیحات ارائه‌شده ذهنیت افکار عمومی را روشن‌تر کرد، اما اصل ماجرا این است که پروژه‌های ضروری شهری باید با مدیریت دقیق و در عین توجه به حفظ محیط‌زیست، هرچه سریع‌تر اجرا شوند تا مشکلات مردم حل شود.