۶ کشته و ۴ زخمی در پی ریزش معدن سنگ در بنگال غربی هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این معدن سنگ در نزدیکی روستای بهادرپور از نالهاتی در منطقه بیربوم فرو ریخت.

پس از ریزش، مردم محلی، پرسنل پلیس و امدادگران از اداره آتش نشانی و اورژانس به محل حادثه شتافتند تا کارگرانی را که در زیر آوار گرفتار شده بودند، نجات دهند.

این مقام رسمی گفت: ۱۰ نفر به دانشکده پزشکی و بیمارستان رامپورهات منتقل شدند که پزشکان هنگام ورود، مرگ شش نفر از آنها را اعلام کردند. چهار نفر دیگر تحت درمان هستند.

رسانه‌های محلی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که کارگران در حال برداشتن سنگ بودند که انفجاری باعث ریزش بخش بزرگی از معدن شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که باران شدید موسمی که باعث آبگرفتگی معادن و سست شدن زمین شده است، ممکن است باعث ریزش شده باشد.

پلیس پرونده‌ای را تشکیل داده و دستور تحقیق در مورد این حادثه را صادر کرده است.