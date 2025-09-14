یک حلقه چاه آب غیر مجاز در منطقه چاشم مهدیشهر مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قوشه ئی صبح یکشنبه در بازدید از روستای چاشم مهدی‌شهر از اجرای عملیات انسداد یک حلقه چاه غیر مجاز خبر داد و ابراز داشت: هدف از این اقدام حفاظت از منابع آبی است.

وی با تاکید بر اینکه مسلوب المنفعه کردن این حلقه چاه برای مقابله با برداشت غیر مجاز از منابع آبی انجام گرفت، افزود: در این راستا برخورد با خاطیان در دستور کار است.

رئیس اداره امور آب مهدی‌شهر بابیان اینکه نجات آبخوان‌های در معرض خطر تضمین تداوم کشاورزی و زندگی است، ابراز داشت: هر قطره برداشت غیر اصولی و خارج از برنامه ریزی آب زندگی نسل آینده را به مخاطره می‌اندازد.

قوشه ئی با تاکید بر اینکه تنها راه نجات برخورد قاطع با متخلفان و آگاهی بخشی در جامعه است، تصریح کرد: همکاری و هوشیاری شهروندان در حفظ منابع آب قطعاً در این زمینه نقش کلیدی خواهد داشت.

وی خواستار احساس مسئولیت جمعی در قبال حفظ منابع آبی شد و افزود: حفاظت از منابع آب سرمایه حیاتی نسل حاضر و آینده یک وظیفه همگانی است.