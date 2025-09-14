به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان بوشهر، بر اهمیت عفاف و حجاب تأکید کرد و حیا، حجاب و عفاف را از ضروریات فرهنگی و زیربنای جامعه اسلامی در مسیر تمدن سازی دانست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف نه تنها یک وظیفه شرعی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای حفظ سلامت و پایداری خانواده‌ها و جامعه است.

حجت الاسلام جمالی با اشاره به هجمه‌های فرهنگی علیه ارزش‌های اسلامی، گفت: دشمنان با هدف قرار دادن بنیان خانواده، سعی در تضعیف فرهنگ ایرانی و اسلامی ما دارند و حجاب نماد بارز مقاومت در برابر این هجمه‌ها است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ابزارهای فرهنگی مؤثر، نسل جوان را با فلسفه و اهمیت حجاب آشنا کنیم.

امام جمعه موقت بوشهر در پایان خواستار همکاری و هم‌افزایی همه نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای برای ترویج هرچه بیشتر این فرهنگ در سطح جامعه شد و تأکید کرد: برای رسیدن به اهداف مورد نظر، نیاز به یک عزم عمومی و اقدامات هماهنگ داریم.

در این نشست مقرر شد کمیته عفاف و حجاب با دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر تقویت و ابعاد این فعالیت توسعه یابد.