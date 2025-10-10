به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف جمالی در خطبههای نماز جمعه بوشهر با تأکید بر توجه به معیشت مردم، لزوم کنترل بازار، توجه به حل مشکلات اقتصادی مردم آسیبپذیر اظهار کرد: علیرغم اینکه مسئولان تلاش و برنامهریزی میکنند، بحث توجه به حل مشکلات مردم از جمله لزوم کنترل بازار، توجه به معیشت مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر و جوانانی که جویای شغل در شرف ازدواج هستند نیازمند است در این شرایط با توجه ویژه به این قشر بتوانیم مطالبات آنان محقق کنیم.
جمالی لزوم توجه به فرهنگ عفاف و حجاب را یکی دیگر از محورهای سخنان خود قرار داد و با اشاره به سالگرد شهادت شهید مهدوی سردار مبارزه با آمریکا در خلیجفارس، نماد مقاومت در جنگ نفتکشها، گفت: میدان امروز جنگ روایتها است؛ جایی که تحریف واقعیت و عادیسازی هنجارشکنیها، هویت فرهنگی و دینی جامعه را هدف گرفته است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه کشف حجاب تنها یک ناهنجاری شخصی نیست بلکه خیانت سیاسی است خاطرنشان کرد: هر مسئول یا مدیری که با تفکر، گفتار یا اقدام خود زمینهساز گسترش این پدیده شود، مرتکب حرام سیاسی شده و باید پاسخگوی وجدان عمومی جامعه باشد.
امام جمعه موقت بوشهر تطبیق قانون حجاب با سایر قوانین اجتماعی را یادآور شد و گفت: همانطور که قوانین راهنمایی، کمربند را الزامی میداند، حجاب نیز بر پایه قانون و منطق جامعه اسلامی باید رعایت شود. قانونگریزی در این حوزه، نشانه بیگانگی با هویت ملی و دینی است.
وی فعالتر شدن قرارگاه عفاف و حجاب در سطح استان و شهرستانها را مطالبه قطعی مردم عنوان کرد و خواستار گزارشدهی شفاف قرارگاههای عفاف و حجاب و مشارکت عملی خانواده، مسئولین، و مدارس در ارتقای فرهنگی جوانان شد.
جمالی با بیان اینکه امروز جبهه تحریف و بیتفاوتی، فرهنگ اصیل و امنیت عاطفی خانوادهها را نشانه گرفته است تأکید کرد: باید مراقب باشیم روایتهای جعلی و بیهویتی جایگزین فرهنگ عاشورایی و مقاومتی نشوند.
خطیب نماز جمعه بوشهر، برنامهریزی دقیق فرهنگی همراه با اجرای طرح ناظر را ضامن شکوفایی استعداد نسل جوان و صیانت از ارزشهای دینی دانست و درخواست کرد تا گزارش عملکرد قرارگاه عفاف و حجاب را صادقانه به مردم ارائه دهند.
رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان بوشهر با نگاه به تحولات اخیر غزه و جریان آتشبس، پذیرش آتشبس از سوی اسرائیل را نماد شکست راهبردهای این رژیم و پیروزی هوشمندانه مقاومت فلسطین توصیف کرد و با اشاره به شکست اهداف اعلام شده اسرائیل، از جمله نابودی حماس و کوچاندن مردم فلسطین، بر این نکته تأکید کرد که ایستادگی مردم غزه و تدبیر رهبران مقاومت، رژیم صهیونیستی را وادار به درخواست آتشبس کرد؛ وضعیتی که دقیقاً مشابه تجربه حقارتآمیز آنان در جنگ ۱۲ روزه بوده است.
امام جمعه بوشهر تأکید کرد: اسرائیل امروز منزویتر و منفورتر از همیشه است. ذات این رژیم خیانت، پیمانشکنی و چپاول است. مذاکره و گفتوگو نزد آنان تنها ابزاری برای تحقق اهداف استعماری است، و نباید فریب این سناریوهای رسانهای را خورد.
وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، سرانجام رژیم صهیونیستی را چیزی جز نابودی و شکست ندانست و خطاب به امت اسلامی افزود: جهاد روایت امروز اهمیت مضاعفی دارد؛ رسانهها و متولیان فرهنگی باید اجازه ندهند حقیقت مقاومت تحت تأثیر تحریف و دروغ قرار گیرد.
جمالی با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله روز جهانی استاندارد، روز عصای سفید و پیوند اولیا و مربیان، مسائل زیرساختی و اجتماعی استان را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: روز عصای سفید، نماد احترام، عدالت و پاسخگویی به حقوق نابینایان و شهروندان دارای معلولیت است و زیرساختهای شهری، معابر، ورودی ادارات و خیابانها باید با استانداردهای جهانی تطبیق داده شوند تا زندگی برای همه شهروندان بوشهر آسان شود.
خطیب نماز جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنانش به نقش کلیدی پیوند خانواده، مدرسه و مسجد در تربیت نسل فردا اشاره کرد و گفت: سه محور کلیدی باید دست به دست هم دهند؛ خانواده با محوریت پدر و مادر، مدرسه با محوریت مربیان، و مسجد با نقش امام جماعت محلات. این همافزایی، تضمین کننده هویت ملی و دینی استان است.
امام جمعه موقت، به بحران آب در برخی محلات بوشهر پرداخت و با اشاره به شرایط دشوار دسترسی شهروندان به آب شرب تأکید کرد: در برخی مناطق بوشهر شبکه آبرسانی در ۴۸ ساعت فقط ۴ ساعت آب دارد؛ این شرایط تحملناپذیر است و مسئولان باید پیگیری عاجل داشته و نتیجه کار خود را بیپرده به مردم گزارش دهند.
وی با انتقاد از فرهنگ فرستادن والدین به خانه سالمندان اظهار کرد: قرآن تأکید دارد که والدین باید نزد فرزندان به پیری و کهولت برسند، همچنان که فرزندان در سایه محبت والدین رشد کردند؛ امانتی که به خانه سالمندان سپرده میشود، فرهنگ و هویت دینی را تهدید میکند.
امام جمعه موقت بوشهر همچنین افزود: اگر حرمت بزرگان و حاملان ارزشهای دینی رعایت نشود، فرهنگ غنی این دیار به دست فراموشی سپرده میشود و فرهنگ بیهویتی بر جامعه سایه خواهد افکند.
وی یادآور شد: پیامبر اسلام (ص) حرمت مسلمان سالخورده و حامل قرآن را همردیف امام عادل دانسته و تجلیل از آنان، تجلیل از خداوند است.
جمالی با تأکید بر انتقال عملی این فرهنگ به نسل جدید، خواستار ترویج الگوی تکریم و احترام به پدر و مادر و همه بزرگان در جامعه شد و هشدار داد: اگر به بهانههای زندگی مدرن، این ارزشها کمرنگ شود، بهزودی فرهنگ اصیل و مقاومت آفرین بوشهر آسیب خواهد دید.
