آلایندگی شدید باعث پلمپ فاز توسعه کارخانه مس کاتد جیرفت شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین صالحی نژاد، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از دریافت گزارش‌های کارشناسی متعدد از سازمان حفاظت محیط زیست و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، پلمپ فاز توسعه کارخانه مس کاتد جیرفت به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: فعالیت این واحد صنعتی منجر به آلودگی‌های گسترده آب، خاک و محیط‌زیست منطقه شده که سلامت شهروندان و اکوسیستم محلی را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده است.

وی در توضیح دلایل این حکم تأکید کرد: با توجه به مستندات و گزارش‌های معتبر دریافتی از مراجع ذی‌صلاح، که حاکی از تخلفات زیست‌محیطی گسترده این مجتمع است، به منظور جلوگیری از ادامه روند آلایندگی و صیانت از حقوق عامه و سلامت مردم، حکم پلمپ فاز توسعه این کارخانه صادر شد.

صالحی نژاد، همچنین به وضعیت مشابه فاز اول این کارخانه اشاره کرد و افزود: پرونده قضائی مربوط به آلایندگی‌های فاز اول این مجتمع نیز تشکیل شده و هم‌اکنون در دست اقدام و رسیدگی قضائی است. نتیجه نهایی این پرونده متعاقباً به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت اظهار داشت: این اقدام قضائی، پیام روشنی برای تمامی صنایع و واحدهای تولیدی دارد که اگرچه حمایت از تولید و اشتغال از اولویت‌های اصلی است، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن ملاحظات بهداشتی، زیست‌محیطی و حقوق عامه نیست. توسعه صنعتی تنها زمانی پایدار و مقبول خواهد بود که در چارچوب قوانین و استانداردهای ملی عمل کند.

صالحی نژاد، خاطرنشان کرد: این حکم نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی و قضائی برای برخورد با واحدهای آلاینده، فارغ از اندازه و حجم فعالیت آن‌ها است و بر ضرورت پایبندی تمام صنایع به استانداردهای زیست‌محیطی تأکید دارد.

وی ادامه داد: این روند قضائی جدی، واحدهای صنعتی را بیش از پیش ملزم به رعایت الزامات محیط‌زیستی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک کند تا توازن لازم بین شعار حمایت از تولید و ضرورت حفظ سلامت مردم و محیط‌زیست برقرار شود.