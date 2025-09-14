هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛هجوم بادهای شدید و گردوغبار

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید وزش باد، وقوع گردوخاک و افت کیفیت هوا در بیشتر مناطق استان طی روز شنبه ۲۴ شهریور خبر داد؛ وضعیتی که بنا بر پیش‌بینی‌ها، طی ساعاتی شرایط بسیار ناسالم برای همه گروه‌ها رقم خواهد زد.

بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌بینی، تغییرات الگوی فشار هوا موجب نفوذ توده هوای ناپایدار و گسترش بادهای ۱۲۰ روزه در سطح استان خراسان رضوی خواهد شد. این پدیده که از شنبه ۲۴ شهریورماه شدت می‌گیرد، موجب انتقال گردوغبار از مناطق شرقی و داخلی ایران به پهنه وسیعی از استان خواهد شد و خطر افت کیفیت هوا تا سطوح ناسالم و بسیار ناسالم برای همه گروه‌ها را به همراه دارد.

در هشدار سطح نارنجی شماره ۴-۰۶ کیفیت هوا، علی‌اصغر دهقان‌پور مدیرکل هواشناسی استان، ضمن اشاره به احتمال بروز خسارت و کاهش میدان دید، تأکید کرده است که وزش باد شدید همراه با گردوخاک می‌تواند به گلخانه‌ها، مزارع، سازه‌های سبک و خطوط انتقال انرژی آسیب وارد کند.

شاخص کیفی هوا در این شرایط، بنا بر اعلام، برای تمامی گروه‌ها ناسالم و در برخی مناطق حتی بسیار ناسالم خواهد شد. این وضعیت علاوه بر ایجاد خطرات تنفسی، بر دید رانندگان نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

بر اساس این هشدار، شرایط اضطرار و وقوع پدیده گردوغبار تا ساعات پایانی روز ادامه داشته و شهروندان مناطق درگیر باید از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند