۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

مشهد خنک می‌شود؛ کاهش محسوس دما و وزش باد پاییزی در راه است

مشهد خنک می‌شود؛ کاهش محسوس دما و وزش باد پاییزی در راه است

مشهد - کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: روند کاهش محسوس دما در مشهد آغاز و هوای پاییزی به شهر قدم گذاشت همچنین وزش باد همراه با گرد و خاک و بارش‌های پراکنده نیز پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی اظهار کرد: گرمای تابستان را پشت سر گذراندیم و روند کاهش محسوس دما و خنکای هوای پاییزی از صبح شنبه ۲۲ شهریور ماه در استان آغاز شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در هفته جاری کاهش ۱۰ درجه‌ای میانگین دمای شبانه استان نسبت به هفته گذشته پیش‌بینی شده و این کاهش محسوس دما، مقدمه ورود هوای پاییزی به خراسان رضوی است.

وی اضافه کرد: همچنین وزش باد توأم با گرد و خاک و وقوع بارش‌های پراکنده در نیمه شمالی خراسان رضوی نیز از دیگر پدیده‌های جوی استان در هفته جاری است که اطلاعات تکمیلی در موعد مقرر اعلام خواهد شد.

عنایتی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته، فریمان با ۱۴ درجه خنک‌ترین و سبزوار با ۴۱ درجه گرم‌ترین مناطق استان بوده‌اند در همین مدت مشهد نوسانات دمایی ۲۰ تا ۳۶ درجه داشته است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: خاطرنشان کرد: دمای کنونی مشهد ۲۵ درجه است و امروز نیز دمای هوا در این کلانشهر بین ۱۶ تا ۲۹ درجه در نوسان خواهد بود.

