۲میلیون کتاب مقطع ابتدایی واردانبارهای خراسان رضوی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابری اول سه شنبه ظهر در حاشیه بازدید از انبارهای مرکزی کتاب آموزش و پرورش خراسان رضوی مورد نحوه ثبت نام و توزیع کتب درسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون ۲۳ عنوان به تعداد دو میلیون و ۶۱۰ هزار و ۴۵ جلد از کتب درسی ابتدایی مربوط به سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از آذرماه ۹۷ وارد انبارهای کتاب استان شده است. همچنین با توجه به اطلاع رسانی‌های مختلف تاکنون سفارش کتاب تعداد ۱۰۱ هزار و ۴۵۷ نفر از دانش آموزان استان خراسان رضوی در مقاطع مختلف تحصیلی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزش به ثبت رسیده است.

وی افزود: به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خرید کتب درسی دانش آموزان نیازمند و جلوگیری از ترک تحصیل آن‌ها و تحقق عدالت آموزشی، مبلغ ۴ میلیارد ریال به ۳ هزار و ۱۷ آموزشگاه مناطق محروم جهت کمک به ۴۰ هزار دانش آموز پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: ثبت سفارش گروهی و انفرادی دانش آموزان میان پایه‌ها از ۲۰ فروردین سال جاری شروع و تا ۲۰ خرداد ادامه دارد. همچنین ثبت سفارش گروهی و انفرادی دانش آموزان پایه‌های ورودی اول ابتدایی و دهم از ۲۳ تیر تا ۱۶ شهریور انجام خواهد شد.

وی گفت: مدیران مدارس از طریق سامانه سناد نسبت به سفارش گروهی دانش آموزان اقدام و از ارجاع موردی دانش آموزان و اولیای آنان به کافی نت برای سفارش انفرادی پرهیز کنند.

ابری اول اظهارکرد: با توجه به اینکه ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان براساس اطلاعات موجود در سامانه سناد انجام می‌شود، مدیران مدارس باید آخرین وضعیت اطلاعات شناسنامه‌ای و تحصیلی دانش آموزان را در سامانه سناد به روز رسانی کنند.