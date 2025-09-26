شادی در مدارس از جنس آموزشی و تقویت روحیه علمی باشد

حجت‌الاسلام حمزه پیش قدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از حرکت نامتعارف در یکی از مدارس شهر یاسوج، اظهار کرد: موسیقی باید منجر به تقویت بنیه ملی باشد اما در موسیقی که در این مدرسه برگزار شده امامزادگان به تمسخر گرفته شده است و نمی‌دانیم این چه کاری است چه بار فرهنگی دارد؟

وی افزود: به جای موسیقی‌های بی‌محتوا به سرودهای ملی و آهنگ‌های آریایی پخش شود نه چیزی که تأثیر مثبتی ندارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: معلمان مدرسه به جای اینکه در آغاز مدارس فرآیند آموزش را تقویت کنند فرآیند رقص را تقویت کردند، می‌دانم الان برخی‌ها نگران می‌شوند که چرا واکنش نشان دادم.

وی با بیان اینکه معدل کشوری دانش‌آموزان ما بسیار پایین است، گفت: در این شرایط رقص چه کمکی به دانش آموزان می‌کند که دستمال برای دانش‌آموزان بیاورند تا با آهنگ برقصند.

حجت‌الاسلام پیش قدم تاکید کرد: در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد که دارای عظمت، غیرت و تعصب است، انتظار می‌رود در مناسبت‌هایی مانند هفته دفاع مقدس، محتوای مناسب همان مناسبت پخش شود. پخش سرودهای ملی و آئینی می‌توانست بسیار اثرگذارتر باشد.

وی بیان کرد: این اقدام، حرکت قشنگی نبود. در هفته دفاع مقدس چه اشکالی داشت که سرودهای مربوط به آن مناسبت پخش شود؟ ما سرودهای بسیار غنی و زیبایی در مورد دفاع مقدس و قهرمانان ملی داریم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم توجه به شادی‌های مثبت و اثرگذار، اظهار کرد: اسلام با شادی مخالف نیست، اما شادی باید متناسب با جایگاه و هویت افراد و محیط باشد. شادی در مدارس باید از جنس آموزشی و تقویت روحیه علمی باشد، نه صرفاً شادی‌های کاذب و بی‌محتوا.

وی افزود: ما مخالف شادی نیستیم، اما شادی در مدارس، ادارات و دانشگاه‌ها باید متناسب با شأن آن محیط باشد، مدرسه، مجلس عروسی یا شعبده‌بازی نیست که هر نوع موسیقی در آن پخش شود.

حجت الاسلام پیش قدم در پایان با بیان اینکه از این اتفاق ناراحت هستیم، اضافه کرد امیدواریم در آینده با دقت بیشتری عمل شود تا اقدامات انجام‌شده باعث سربلندی استان و الگوبرداری دیگران شود. باید کاری کنیم که دانش‌آموزان ما نمونه‌های علمی و فرهنگی برای کل کشور باشند.