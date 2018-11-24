دستگیری ۲ قاچاقچی با یک تن و ۱۸۱ کیلو مواد افیونی در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان با کار گسترده اطلاعاتی یک باند قاچاق را که به صورت مسلحانه و با استفاده از خودروهای تیزرو قصد جابه جایی محموله سنگین مواد افیونی را از مناطق مرزی به عمق کشور را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان سراوان با رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مسلح، قاچاقچیان را در حال جابه جایی مواد مخدر با یک دستگاه پژو پارس در یکی از محورهای مواصلاتی فرعی شناسایی و با علائم هشدار دهنده دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: راننده خودرو بدون توجه به هشدار پلیس متواری و سرنشین آن به سمت ماموران انتظامی تیراندازی کرد.

وی ادامه داد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر خودرو حامل مواد مخدر را با قانون به کارگیری سلاح متوقف و قاچاقچیان با استفاده از تاریکی شب به سمت ارتفاعات متواری شدند.

سردار قنبری گفت: در بازرسی از این خودرو ۷۳۸ کیلو و ۶۷۰گرم تریاک، ۷۷کیلو و ۱۰۰گرم هروئین، ۲۶ کیلو و ۷۲۵ گرم مرفین، ۳۳۸ کیلو و ۶۷۰ گرم سایر مواد مخدر و ۱۰ تیغه خشاب به همراه ۶۲۹ فشنگ کلاش کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری ۲ تن از اعضای این باند حرفه ای قاچاق در پاک سازی منطقه تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و حضور در تمام نقاط استان اجازه نخواهد داد قانون شکنان و قاچاقچیان به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.