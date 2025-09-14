به گزارش خبرگزاری مهر، موسی صادقی اظهارکرد: با هم افزایی و همت خیر نیکوکار در جهت کمک به بهبود شرایط تحصیل دانش آموزان نیازمند، تعداد ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر تهیه و به دانش آموزان تحت حمایت این نهاد اهدا شد.

صادقی، ارزش هر بسته تحصیلی اهدا شده را ۳۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: هر بسته تحصیلی اهدایی شامل: دفتر، مداد سیاه، مداد قرمز، مداد رنگی، جامدادی، خط کش، مداد تراش و یک جفت جوراب بوده که در مجموع بالغ بر ۷۰ میلیون تومان اعتبار برای تهیه این بسته‌ها هزینه شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان رودان در پایان ضمن قدردانی از این خیر نیک اندیش یادآور شد: امیدواریم با هم افزایی و حمایت بیش از پیش مردم و خیرین سخاوتمند منطقه در تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان، بتوانیم نیازهای تمامی دانش آموزان نیازمند در شهرستان رودان را در طول سال تحصیلی مرتفع کنیم.