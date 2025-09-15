میوه‌ کوچکی که علاج چند بیماری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در روزهای پاییزی که بازار میوههای تازه و خوش طعم رونق میگیرد، نارنگی یکی از محبوبترین انتخابها است و این میوه کوچک، خوشطعم و آبدار، نه تنها انرژیبخش است بلکه خواص درمانی متعددی نیز دارد که دانشمندان و کارشناسان تغذیه بر آن تأکید دارند.
سرشار از ویتامین C و آنتیاکسیدانها
یکی از برجستهترین ویژگیهای نارنگی، میزان بالای ویتامین C آن است. این ویتامین، نقش حیاتی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد و میتواند بدن را در برابر سرماخوردگیها و عفونتها مقاوم کند. همچنین ویتامین C یک آنتیاکسیدان قوی است که سلولها را در برابر آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد محافظت میکند و روند پیری پوست را کند میکند.
تقویت قلب و سلامت عروق با نارنگی
مطالعات متعدد نشان میدهد مصرف منظم نارنگی میتواند به کاهش کلسترول بد خون (LDL) کمک کرده و فشار خون را متعادل نگه دارد و فلاونوئیدها و پتاسیم موجود در نارنگی به حفظ سلامت قلب و عروق کمک میکنند و خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی را کاهش میدهند.
نارنگی دارای فیبر غذایی بالاست که عملکرد دستگاه گوارش را بهبود میبخشد و یبوست را کاهش میدهد، همچنین این میوه کم کالری و سرشار از آب است، بنابراین میتواند به افرادی که قصد کاهش وزن دارند، احساس سیری بدهد و در عین حال انرژی لازم بدن را تأمین کند.
ویتامین A موجود در نارنگی و ترکیبات کاروتنوئیدی آن نقش مهمی در سلامت چشمها دارد. مصرف منظم نارنگی میتواند به پیشگیری از مشکلات بینایی مانند خشکی چشم و شبکوری کمک کند.
علاوه بر ویتامینها و مواد معدنی، نارنگی حاوی ترکیباتی است که اثرات ضد التهابی دارند. این ترکیبات میتوانند التهابهای مزمن را کاهش داده و از بروز برخی سرطانها پیشگیری کنند و مطالعات نشان دادهاند که مصرف منظم مرکبات مانند نارنگی ممکن است خطر ابتلاء به سرطانهای دستگاه گوارش و پوست را کاهش دهد.
نارنگی میوه بسیار خوشمزه پاییزی است که فواید و خواص بی نظیری را دارد و از خواص نارنگی میتوان به درمان انواع بیماریها و فواید آن در بارداری اشاره کرد.
خواص نارنگی بسیار بی نظیر است. نارنگی ۱۰۰ نوع بیماری را درمان میکند و پوست آن نیز برای درمان و سلامت بدن بسیار مؤثر است. نارنگی زیبایی پوست و مو را تضمین میکند. میوه پرخاصیت نارنگی سرد و تر، مفرح قلب، رافع خفقان، صفرا بر و فرونشاننده لهیب معده و کبد است، میوهای که مسکن اعصاب است و برای کلیه بیماران مفید است.
اگر میخواهید شب راحت بخوابید چند دانه نارنگی بخورید. نارنگی، این میوه پاییزی چسبندگی پلاکتهای خون را معالجه میکند، در نتیجه تصلب شرایین، ورم جدار عروق و سیاه شدن شریان، فلج ناقص و آنژین را بهبود می بخشد.
این میوه خوشمزه منبع غنی بتاکاروتن است و دارای مقادیر فراوانی ویتامین A است و برای پیشگیری از سرطان مفید است و به دلیل داشتن فسفر زیاد و ویتامینهای فراوان، باعث تقویت حافظه و هوش میشود و برای رفع بی اشتهایی و کاهش گرمای غریزی بدن نیز مفید است؛ ولی اینها تنها بخشی از خواص و فواید نارنگی است.
نارنگی برای جلوگیری از دیابت
برخی از محققان دانشگاه غربی انتاریو معتقدند که نارنگی منبع کاملی از ترکیبات فلانوییدی به نام نوبیلتین است. این عنصر باعث سوزاندن چربی و جلوگیری از تولید چربی میشود. بنابراین، میتواند از بیماری ناشی از چاقی، مانند دیابت نوع ۲ جلوگیری کند.
نارنگی برای جلوگیری از سکته
همانطور که در بالا اشاره شد، نارنگی حاوی مقدار زیادی پتاسیم است. پتاسیم میتواند از بیماریهایی مثل لخته شدن خون جلوگیری کند و مطالعهای بر روی بیش از ۶۹ هزار نفر انجام شده است؛ نتیجه این بود افرادی که نارنگی مصرف میکنند، ۱۹ درصد کمتر در خطر ابتلاء به این بیماری مانند لخته شدن خون قرار دارند.
نارنگی برای محافظت از بدن در برابر اضافه وزن و چاقی
اگر میخواهید وزن بدن خود را کاهش دهید و یک رژیم غذایی خوب داشته باشید، خوردن نارنگی یکی از بهترین انتخابها است، زیرا این میوه، مانند دیگر میوهها، حاوی مقدار زیادی فیبر است. علاوه بر آن، نارنگی حاوی ویتامینی است که از تولید کورتیزول جلوگیری میکند؛ هورمونی است که میتواند باعث استرس شود و میتواند بدن شما را تشویق کند تا چربی را ذخیره کند.
ویتامین C که در نارنگی موجود است نیز سیستم ایمنی بدن شما را بهبود خواهد بخشید. با استفاده از نارنگی، احتمال ابتلاء به بیماریهای مختلفی مثل سرماخوردگی، آنفولانزا، تب و سایر علائم کاهش مییابد. بنابراین اگر میخواهید تمام مدت سالم بمانید، مصرف نارنگی بهترین راه برای رسیدن به آن است.
