۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲
گرامیداشت شهدای کادر بیمارستانهای غزه در انگلیس+ فیلم
هزاران نفر از افراد شاغل در بخش بهداشت و درمان انگلیس در شهر «برایتون» برای گرامیداشت شهدای کادر درمان و بیمارستانهای غزه و تکریم خانوادههای این شهدا راهپیمایی کردند.
