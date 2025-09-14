هزاران نفر از افراد شاغل در بخش بهداشت و درمان انگلیس در شهر «برایتون» برای گرامیداشت شهدای کادر درمان و بیمارستان‌های غزه و تکریم خانواده‌های این شهدا راهپیمایی کردند.