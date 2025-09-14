حمایت سازمان ملل از تشکیل کشور فلسطین؛ طرح فرانسه و عربستان چیست؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه گذشته با اکثریت آرا حمایت خود را از بیانیه نیویورک اعلام کرد؛ بیانیه‌ای که گام‌های ملموس و زمان بندی شده برای اجرای راهکار موسوم به دو دولتی را مشخص می‌کند.

پیش نویس این قطعنامه از سوی فرانسه و عربستان در خصوص «تشکیل کشور فلسطین بدون حضور حماس» ارائه شده بود و با ۱۴۲ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب شد.

در متن پیش نویس این قطعنامه، حملات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در غزه، زیرساخت‌های غیرنظامی، محاصره و گرسنگی دادن به ساکنان این باریکه محکوم شده و در عین حال تاکید شده که باید راهکار دو دولتی بدون حضور حماس احیا شود.

این اقدام مجمع عمومی سازمان ملل ۱۰ روز قبل از نشست سازمان ملل به ریاست پاریس و ریاض در تاریخ ۲۲ سپتامبر صورت گرفته است؛ نشستی که فرانسه پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد طی آن کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

بیانیه نیویورک چیست؟

اعلامیه هفت صفحه‌ای نیویورک برآیند یک نشست بین‌المللی در سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه - به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه - در مورد این مناقشه چند دهه‌ای است. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی این رویداد را تحریم کردند.

کنفرانس بین المللی فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک ۶ تا ۸ مرداد ماه برگزار شد. این کنفرانس، در بیانیه‌ای علاوه بر تأیید انجام اقدامات جمعی برای پایان دادن به جنگ غزه، از راه کار موسوم به دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین حمایت کرد.

همانطور که سفیر فرانسه در سازمان ملل اعلام کرد بیانیه مذکور، شامل گام‌های ملموس و مشخصی در جهت تحقق راه‌حل دو دولتی است که قرار است در ۱۰ روز آینده، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مورد بحث قرار گیرد. کشورهای شرکت‌کننده در آن نشست درباره مسیرهای پیش رو گفت‌وگو خواهند کرد و احتمال دارد یک سند نهایی نیز پس از آن نشست منتشر شود.

بیانه نیویورک شامل یک نقشه راه برای تسریع و افزایش سطح به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در عرصه جهانی در کنار توقف جنگ غزه و پایان دادن اشغالگری رژیم صهیونیستی در کرانه باختری است. نکات اصلی مطرح شده در نشست بین المللی نیویورک عبارتند از: لزوم پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی، عقب نشینی صهیونیست‌ها از مناطق اشغالی، دادن حق تعیین سرنوشت به فلسطینی‌ها، حل و فصل عادلانه مسئله آوارگان، اتخاذ اقدامات غیر قابل برگشت در خصوص اجرای راهکار دو دولتی، خلع سلاح و برگزاری انتخابات در فلسطین.

در این بیانیه بر لزوم ارائه کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و بازسازی این باریکه، تشکیل کمیته انتقالی برای اداره نوار غزه زیر نظر تشکیلات خودگردان، تبادل اسرا، بازگردان اجساد اسرای صهیونیست و عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از غزه تاکید شده است. همچنین تاکید شده که غزه و کرانه باختری یکپارچه هستند و نوار غزه بخشی از کشور آینده فلسطین در کنار کرانه باختری است.

واکنش‌ها به اقدام مجمع عمومی سازمان ملل

همانطور که پیش بینی می‌شد رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با این اقدام مجمع عمومی سازمان ملل برای تأیید بیانیه نیویورک اعلام کرد و مدعی شد که این حرکت شرم آور بوده و عامل تداوم جنگ است!

سخنگوی وزارت خارجه تل آویو با انتشار یک پست نشست مجمع عمومی را یک سیرک سیاسی به دور از واقعیت‌ها توصیف کرد. وی اضافه کرد که بیانیه نیویورک اشاره‌ای به مسئولیت حماس در تداوم جنگ کنونی و خلع سلاح و آزاد کردن اسرای صهیونیست نمی‌کند. هیئت آمریکایی نیز در جریان این رأی گیری مخالفت خود را با بیانیه مذکور اعلام کرد.

مورگان اورتگاس مشاور هیئت آمریکایی در سازمان ملل با اعلام مخالفت کشورش با بیانیه نیویورک در راستای تشکیل کشور فلسطین گفت که واشنگتن پیشتر نیز مخالفت خود را اعلام کرده بود.

وی اضافه کرد که اقدام مجمع عمومی سازمان ملل یک مانور تبلیغاتی گمراه کننده در زمان بندی نامناسب و همچنین یک هدیه به حماس به شمار می‌رود.

این در حالی است که حسین الشیخ معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گام مذکور را یک حرکت مهم به سمت پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی توصیف کرد. وی گفت که از اقدام مجمع عمومی در حمایت از راه کار دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به مرکزیت «قدس شرقی» استقبال می‌کند.

عربستان سعودی نیز با صدور بیانیه‌ای با استقبال از اقدام مجمع عمومی در راستای اجرای راهکار دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد که حرکت مذکور بیانگر اجماع بین المللی برای دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود است.

کشورهای قطر، کویت، مصر و اردن در کنار شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب نیز از این اقدام استقبال کردند.