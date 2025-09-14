به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: دبیرستانی‌های جامانده از ثبت نام تنها تا یک هفته دیگر فرصت دارند. ثبت نام یک میلیون دانش آموز هنوز انجام نشده است. برخی هنوز انتخاب رشته نکردند. عده‌ای دیر تصمیم می‌گیرند یا هنوز در حال مشورت هستند. این افراد باید سعی کنند تا اول مهر مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ۲۳ هزار معلم حق التدریس هم از ابتدای مهر جذب آموزش و پرورش می‌شوند گفت: معلمانی که تا سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حق التدریس آزاد بودند؛ فارغ از اینکه چند سال سابقه دارند؛ همچنان با همان شرایط معلم خواهند بود و قانون حق الزحمه و بیمه آنان را مشخص کرده است.

فرهادی خاطر نشان کرد: میزان همکاری ادارات کل آموزش و پرورش با این معلمان حق التدریس آزاد ۲۴ ساعت است البته به نیاز ادارات و مدارس بستگی دارد.