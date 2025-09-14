  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

جذب ۳۷ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی؛ پرداخت ۳۷۹ میلیارد تومان

جذب ۳۷ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی؛ پرداخت ۳۷۹ میلیارد تومان

بیرجند – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۳۷ درصد تسهیلات بند الف تبصره 18 در راستای ایجاد اشتغال، کارافرینی و تولید در استان جذب و به ۱۸۶ طرح پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر یکشنبه در کمیته استانی تبصره ۱۸ استان از روند جذب تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در استان خبر داد و گفت: این منابع مالی نقش مهمی در رونق کارآفرینی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته چهار جلسه کمیته کارشناسی این تسهیلات برگزار شده است، افزود: در این نشست‌ها ۱۷۹ طرح با ارزش ۵۰۳ میلیارد تومان بررسی شد که از میان آن‌ها ۱۳۷ طرح با مجموع اعتبار ۳۶۴ میلیارد تومان به تصویب رسید.

وی ادامه داد: تاکنون در سطح استان ۶۵۸ طرح به ارزش دو هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان در کمیته استانی مصوب شده که از این تعداد، ۱۸۶ طرح موفق به دریافت ۳۷۹ میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی میزان جذب استان در این بخش را ۳۷ درصد اعلام کرد و یادآور شد: سهم خراسان جنوبی از محل تبصره ۱۸ حدود یک‌هزار و ۲۴ میلیارد تومان است که باید در فرصت محدود باقی‌مانده جذب و به طرح‌های مصوب کمیته استانی و معرفی شده به بانک پرداخت شود.

کد خبر 6589197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها