جذب ۳۷ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی؛ پرداخت ۳۷۹ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر یکشنبه در کمیته استانی تبصره ۱۸ استان از روند جذب تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در استان خبر داد و گفت: این منابع مالی نقش مهمی در رونق کارآفرینی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا میکند.
وی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته چهار جلسه کمیته کارشناسی این تسهیلات برگزار شده است، افزود: در این نشستها ۱۷۹ طرح با ارزش ۵۰۳ میلیارد تومان بررسی شد که از میان آنها ۱۳۷ طرح با مجموع اعتبار ۳۶۴ میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تاکنون در سطح استان ۶۵۸ طرح به ارزش دو هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان در کمیته استانی مصوب شده که از این تعداد، ۱۸۶ طرح موفق به دریافت ۳۷۹ میلیارد تومان تسهیلات شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی میزان جذب استان در این بخش را ۳۷ درصد اعلام کرد و یادآور شد: سهم خراسان جنوبی از محل تبصره ۱۸ حدود یکهزار و ۲۴ میلیارد تومان است که باید در فرصت محدود باقیمانده جذب و به طرحهای مصوب کمیته استانی و معرفی شده به بانک پرداخت شود.
