به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادق‌پور ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه از اجرای چند طرح عمرانی و حمایتی در استان خبر داد و گفت: امروز با همکاری قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و کمیته امداد حضرت امام (ره)، ۱۰۰ سری جهیزیه به‌صورت متمرکز تهیه و به زوج‌های جوان واجد شرایط اهدا شد.

وی با اشاره به ارزش هر سری جهیزیه اظهار کرد: ارزش ریالی هر بسته جهیزیه بیش از ۵۰ میلیون تومان است و شامل اقلامی مانند یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و لباسشویی می‌شود و لیست افراد واجد شرایط توسط کمیته امداد تهیه و در اختیار سپاه قرار گرفته است.

صادق‌پور با بیان اینکه این نخستین مرحله توزیع جهیزیه در سال جاری است، افزود: سال گذشته نیز ۳۰۰ سری جهیزیه به‌صورت پراکنده در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت توزیع شد.

وی عنوان کرد: در مجموع طی ۱۰ سال گذشته، حدود ۲۲ هزار سری جهیزیه با همکاری سپاه، کمیته امداد و بهزیستی تهیه و به خانواده‌های نیازمند واگذار شده است.

مشاور استاندار قزوین همچنین از افتتاح پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: امروز ۴۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در دو بلوک مسکونی در منطقه حسن‌آباد کلاچ الوند به بهره‌برداری رسید و تحویل خانواده‌ها شد.

مسئول بسیج سازندگی استان قزوین ادامه داد: علاوه بر این، یک واحد تولیدی در شهر صنعتی البرز افتتاح شد که با اختصاص چهار میلیارد تومان از اعتبارات اشتغال‌زایی بسیج سازندگی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر فراهم کرده است. این واحد تولیدی در حوزه تولید لوازم خانگی از جمله جاروبرقی فعالیت دارد.

صادق‌پور با اشاره به عملکرد سه‌ساله بسیج سازندگی در استان قزوین گفت: طی سه سال گذشته، ۳ هزار و ۶۴۴ پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت و مرمت منازل محرومان، پروژه‌های آبرسانی، آبخیزداری و منابع طبیعی اجرا شده است.

وی در پایان تأکید کرد: بسیج سازندگی با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند با اجرای طرح‌های عمرانی، اشتغال‌زایی و حمایتی، بخشی از مشکلات اقشار کم‌برخوردار را برطرف کند.