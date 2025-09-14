مسجد باید به پایگاه اصلی و مرکزی محله تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از گروه‌های جهادی و افتتاح طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی سپاه صاحب‌الامر (عج)، با اشاره به اهمیت حضور گروه‌های جهادی در مناطق محروم، گفت: این جمع جهادگران استان قزوین نماد پیوند مردم و مسئولان در مسیر خدمت‌رسانی است.

نوذری استان قزوین را یکی از قطب‌های صنعتی کشور دانست و گفت: سپاه در این استان ظرفیت‌های مدیریتی و مشاوره‌ای گسترده‌ای دارد. اما در کنار دفاع عرصه‌های اجتماعی نیز نیازمند توجه جدی هستند.

استاندار قزوین تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های بارز سپاه، مقابله با تهمت‌ها و حفظ پیوند مردم با انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی و اجتماعی ایران، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی برگرفته از اندیشه‌های امام خمینی (ره) است؛ اندیشه‌ای که مردم را محور تحول می‌داند و در استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری، نمود این تفکر در اقدامات مردمی کاملاً مشهود است.

نوذری پدیده‌های اجتماعی را چندوجهی دانست و با بیان اینکه نمی‌توان مسائل را تک‌بعدی تحلیل کرد، عنوان کرد: بانوان باید در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های برنامه‌محور، به حل مسائل اجتماعی کمک کنند.

وی تاکید کرد: این گروه‌ها غیر وابسته به دولت و کاملاً محروم هستند اما دغدغه‌مند و مؤثر هستند و باید از این گروه‌ها حمایت کرد.

نوذری با اشاره به نقش مساجد در مدیریت محلات گفت: در گذشته، مردم خود محلات را اداره می‌کردند و امروز نیز دولت بنا دارد تا مسجد را به پایگاه اصلی محله تبدیل کند.

وی بیان کرد: مسجد با حضور روحانی، بسیج، معتمدین و گروه‌های خدمت‌رسان حلقه ارتباطی میان دولت و مردم است و می‌تواند مسائل را به‌سرعت منتقل و حل کند.

وی خطاب به گروه‌های جهادی و فعالان اجتماعی گفت: اگر در محله‌ای احساس آسیب‌پذیری وجود دارد باید آن را منتقل کرد. ناهنجاری‌های اجتماعی ممکن است به مسائل امنیتی منجر شوند و نقش شما در پیشگیری و درمان این آسیب‌ها حیاتی است.

نوذری در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان مراسم، برای همه فعالان اجتماعی آرزوی سلامت و توفیق کرد.