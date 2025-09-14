  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

پروژه گذر ۲۴ متری غرب تنگک‌ها بوشهر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه گذر ۲۴ متری غرب تنگک‌ها بوشهر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر-شهردار بوشهر گفت: پروژه گذر ۲۴ متری غرب تنگک‌ها بوشهر به طول حدود ۴ کیلومتر طراحی شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه گذر ۲۴ متری غرب تنگک‌ها با حضور استاندار بوشهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و هیأت همراه با ابراز خرسندی از روند پیشرفت پروژه اظهار کرد: این گذر به طول حدود ۴ کیلومتر طراحی شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شهردار بوشهر افزود: اجرای این پروژه زیرساختی، تحولی جدی در تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و همچنین توسعه غرب تنگک‌ها ایجاد خواهد کرد.

حیدری افزود: خوشبختانه طی سال‌های اخیر با همراهی مجموعه مدیریت شهری، پروژه‌های بزرگی در شهرداری بوشهر به سرانجام رسیده است که در صورت تداوم همکاری دستگاه‌های ذیربط، می‌توانیم شاهد تکمیل به‌موقع این گذر و آغاز طرح‌های مهم دیگری در نقاط مختلف شهر باشیم.

