انتصاب سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد سازمان امور دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حکمی سیدامیر علی آقامیری را به سمت سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان منصوب کرد.
متن حکم به این شرح است:
نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب میشوید.
امیدوارم که بر اساس راهبردهای دولت وفاق ملی و برنامههای وزیر محترم برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اهداف و خط مشیهای سازمان امور دانشجویان و برنامههای عملیاتی آن اداره کل با همکاری کلیه همکاران به ویژه معاونت امور دانشجویان داخل سازمان در جهت ایجاد هماهنگی، وحدت رویه، ارتقا و تعالی هرچه بیشتر امور دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر گامهای مؤثر و مفیدی برخواهید داشت.
توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام شایسته مأموریتهای محوله و خدمتگزاری به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
