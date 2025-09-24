به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی محمدتقی کرمی قهی را به عنوان رئیس دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین المللی فارابی منصوب کرد. متن این حکم به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر محمد تقی کرمی قهی
با سلام و احترام
نظر به سوابق علمی، تعهد و شایستگی جنابعالی، بر اساس مادۀ ۷ آییننامه جشنوارۀ بینالمللی فارابی و پیشنهاد دبیر محترم جشنواره به موجب این حکم به سمت «رئیس دبیرخانه» شانزدهمین جشنوارۀ بینالمللی فارابی منصوب میشوید. با توجه به نقش اساسی دبیرخانه در برگزاری این رویداد علمی مهم، انتظار دارد تمام تلاش خود را برای برگزاری شایسته شانزدهمین جشنواره به کار بندید. تندرستی و توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله و ارتقای علوم انسانی و اسلامی از درگاه ایزد منّان خواهانم.
حسین سیمایی
رئیس شانزدهمین جشنواره بینالمللی فارابی
گفتنی است: جشنواره بینالمللی فارابی؛ ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، مهمترین رویداد علوم انسانی و اسلامی کشور، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مشارکت بنیاد ملی نخبگان و کمیسیون ملی یونسکوـ ایران و به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت سالانه برگزار میشود.
جشنواره بینالمللی فارابی با هدف شناسایی استعدادها،آثار و نظریههای برتر، روشها و طرحهای جدید در پژوهش، در رشتههای علوم انسانی و اسلامی، نسبت به تشویق و معرفی آثار برتر، به جامعه علمی و نخبگانی مبادرت میورزد.جشنواره بینالمللی فارابی از سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرده است و اکنون به عنوان جشنوارهای معتبر در میان اهالی علوم انسانی اسلامی شناخته میشود.
با هدف شناسایی، تکریم، قدرشناسی و معرفی پژوهشگران برتر حوزه علوم انسانی و اسلامی تاکنون ۱۵ دوره این جشنواره برگزارشده و شانزدهمین دوره آن نیز فرایند بررسی علمی آثار رسیده به دبیرخانه دائمی جشنواره در حال انجام است.
