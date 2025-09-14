هفتادمین بیمارستان صحرایی سیستان و بلوچستان در زهک آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتادمین بیمارستان ۶۴ تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی صحرایی نیروی زمینی سپاه صبح یکشنبه با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم منطقه سیستان طی مراسمی توسط جمعی از مردم و مسئولان در شهر زهک افتتاح شد.

فرماندار زهک در مراسم افتتاحیه این بیمارستان گفت: سپاه پاسداران به عنوان یکی از نهادهای انقلابی، نقش برجسته‌ای در محرومیت‌زدایی از مناطق مرزی و کم‌برخوردار ایفا کرده است.

روح الله جهانتیغ افزود: اقدامات ارزشمند نیروی زمینی سپاه در حوزه بهداشت و درمان، نه تنها امید را در دل مردم زنده می‌کند، بلکه نمادی از وحدت و همدلی ملی است.

وی بیان کرد: پرسنل سپاه و همچنین ادارات شهرستان زهک در جهت استقرار این بیمارستان صحرایی تلاش بی وقفه و شبانه روزی داشتند تا مردم عزیز سیستان از خدمات رایگان و درمانی آن بهره مند شوند.

این بیمارستان تخصصی سیار دارای ۶۴ تخت خواب و بخش‌های مختلف جراحی، رادیولوژی، جراحی، بستری و … مرکز بهداری سپاه جنوب شرق در آن مستقر هستند.

گفتنی است این بیمارستان به مدت ۴ روز در شهرستان زهک مستقر و طبق ساز و کار اجرایی ابتدا مددجویان، توانخواهان، افراد دارای شرایط خاص با اولویت نوبت دهی و سپس مردم عادی می‌توانند از خدمات این بیمارستان بهره مند شوند.