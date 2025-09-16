  1. استانها
طوفان شدید و گردوغبار تمامی ادارات هیرمند را تعطیل کرد

طوفان شدید و گردوغبار تمامی ادارات هیرمند را تعطیل کرد

هیرمند - ستاد مدیریت بحران شهرستان هیرمند اعلام کرد : فعالیت تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان در پی وقوع طوفان شدید و افزایش ریزگردها، امروز(سه شنبه) رأس ساعت ۱۱ به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران شهرستان هیرمند، به دلیل وقوع طوفان و افزایش غلظت ریزگردها در شهرستان هیرمند نسبت به سایر شهرستان‌های حوزه سیستان، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به جز مراکز خدمات رسان و امدادی در روز سه‬ شنبه ۲۵/‏۰۶/‏۱۴۰۴ با ۲ ساعت تعجیل رأس ساعت ۱۱ به پایان می‌ رسد.

