وزنه برداری به سیستان و بلوچستان می آید؛ فرصتی برای درخشش جوانان استان

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران و حسین رضازاده قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک، با بیان اینکه فرهنگ ورزش در سیستان و بلوچستان با فرهنگ پهلوانی عجین شده است، گفت: روحیه و منش پهلوانی از خصایص بارز مردم این استان است به طوری که در شاهنامه فردوسی به آن پرداخته شده است و منش پهلوانی در بین ورزشکاران استان کاملاً مشهود است.
منصور بیجار افزود: ورزشکاران سیستان و بلوچستان در رقابتهای مختلف جهانی و بینالمللی درخشش چشمگیری داشتهاند که این بیانگر استعداد بینظیر جوانان و نوجوانان این استان است از این جهت فراهم آوری زیرساختهای ورزشی در استان در برنامه توسعهای استان که آماده تصویب در هیأت دولت است، مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه باید استعدادهای ورزشی از بین دانش آموزان شناسایی شود؛ بر همکاری ادارهکل آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان در این خصوص تاکید کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان برنامهریزی دقیق مبتنی بر واقعیتها و ظرفیتهای موجود را برای توسعه و پیشرفت رشتههای ورزشی بویژه رشته وزنه برداری را مهم دانست و از آمادگی استانداری برای حمایت بیشتر از این رشته ورزشی بر اساس برنامه ارائه شده توسط هیأت وزنه برداری خبر داد.
بیجار تصریح کرد: حضور قهرمانان ورزشی کشور در مناطق مختلف استان باعث انگیزه و تشویق جوانان و نوجوانان استان میشود و همگرایی و انسجام اجتماعی را تقویت میکند.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار بر لزوم توسعه امکانات ورزشی در استان تأکید کرد.
سجاد نوشیروانی با بیان اینکه این پنجمین سفرش به سیستان و بلوچستان است، گفت: وسعت و پراکندگی زیاد استان و دوری از مرکز باعث شده امکانات ورزشی بهصورت عادلانه توزیع نشود.
وی با اشاره به سابقه درخشان وزنهبرداران این استان در رقابتهای آسیایی و جهانی، اظهار کرد: برای تربیت قهرمان در سطح جهان باید زیرساختها و امکانات ورزشی در همه شهرستانها فراهم شود که در این زمینه نیازمند همراهی فرمانداران و کمک ویژه همه بخشها هستیم.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری از آمادگی خود برای سفر به نقاط مختلف استان خبر داد و بر لزوم همکاری آموزش و پرورش با اداره کل ورزش و جوانان و هیأت وزنه برداری استان برای شناسایی استعدادها از داخل مدارس تأکید کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در این جلسه از آمادهسازی سالنهای ورزشی در مجموعه ۱۷ شهریور زاهدان با حمایت استانداری خبر داد و گفت: میزبانی استان برای برگزاری مسابقات قهرمانی وزنهبرداری کشور در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
ادهم کرد زابلی وزنهبرداری را یکی از رشتههای پر مدال خواند و ضرورت تقویت امکانات این رشته ورزشی را خواستار شد.
حسین رضازاده قهرمان وزنه برداری فوق سنگین جهان و المپیک هم در این دیدار ضمن اعلام خرسندی از برنامههای ورزشی استان، ابراز امیدواری کرد با حمایت استاندار سیستان و بلوچستان و همکاری همه دستگاهها و بخشها به زودی شاهد درخشش ورزشکاران این استان در سکوهای جهانی خواهیم بود.
نظر شما