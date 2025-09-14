  1. استانها
اردبیل- معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: سومین جشنواره ملی انگور همزمان با فصل برداشت این میوه از باغات مشگین‌شهر برگزار می‌شود.

یحیی نجارقابل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین جشنواره ملی انگور همزمان با فصل برداشت این میوه از باغات مشگین‌شهر در شهر فخرآباد برگزار می‌شود.
وی گفت: این جشنواره با برپایی غرفه‌های عرضه انگور، صنایع‌دستی و محصولات بومی و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه خواهد بود.
معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: سومین جشنواره ملی انگور روز جمعه ۲۸ شهریور ماه برگزار خواهد شد و علاقمندان می‌توانند از ساعت ۱۰ الی ۱۸ از غرفه‌های حاضر در این نمایشگاه بازدید کنند.
نجارقابل ادامه داد: برای برگزاری جشنواره‌های متعدد در مناطق مختلف استان برنامه‌ریزی شده است و این جشنواره‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد شور و نشاط اجتماعی و با تمرکز بر ویژگی‌ها، فرهنگ و محصولات هر منطقه برگزار می‌شود.
