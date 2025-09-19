به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری بعدازظهر جمعه در حاشیه این جشنواره اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و گردشگری از جمله اهداف اصلی اداره‌کل میراث فرهنگی است که در سال جاری به شکل گسترده دنبال می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون چندین جشنواره در استان برگزار شده و امروز نیز شاهد افتتاح جشنواره ملی انگور در مشگین‌شهر هستیم که با حضور شرکت‌کنندگانی از پنج استان کشور برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل با بیان اینکه جشنواره ملی انگور مشگین‌شهر نماد شکوه طبیعت و فرهنگ است، تصریح کرد: هدف اصلی این جشنواره معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه و فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری است.

جباری ادامه داد: توسعه گردشگری بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند بستر تکمیل زیرساخت‌ها را فراهم کرده و سرمایه‌گذاران را به مشارکت در فرصت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه ترغیب کند.

وی همچنین با اشاره به نقش جشنواره‌ها در تقویت نشاط اجتماعی گفت: گردشگری می‌تواند آحاد مختلف جامعه را در کنار هم قرار دهد، پیوندهای اجتماعی را تقویت کند و با ایجاد نشاط و شادابی در بین خانواده‌ها به ارتقای آرامش و کیفیت زندگی مردم کمک نماید.