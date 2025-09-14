به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از جانبازان، آزادگان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدای اهل سنت در استانداری سمنان با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت در بخش‌های مختلف امت اسلامی و نیز جامعه ایران گفت: دشمنان از تمام ظرفیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای برای تضعیف اتحاد و یکپارچگی ملت ایران استفاده می‌کنند.

وی وحدت مذاهب در استان سمنان را مثال زدنی دانست و افزود: دشمن برای دستیابی به اهداف خود از معدود افرادی که به اختلافات شیعه و سنی دامن می‌زنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با یادآوری سابقه طولانی وحدت شیعه و سنی در ایران اظهار کرد: بزرگان دین و علمای اسلام همواره و در ادوار مختلف نسبت به حفظ وحدت دغدغه‌مند بوده‌اند و اجازه نداده‌اند دشمن از اختلافات شیعه و سنی سوءاستفاده کنند

مطیعی با هشدار در خصوص توطئه‌های نظام استعماری انگلیس برای تفرقه‌انگیزی میان گروه‌های مختلف مسلمانان ادامه داد: همه مسلمانان باید بر مشترکاتی چون توحید، قرآن کریم، قبله واحد و پیامبر اسلام (ص) تاکید داشته باشند.

وی به لزوم حمایت همه‌جانبه امت اسلامی از جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بخش عمده‌ای از مردم غزه را اهل سنت تشکیل می‌دهند نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع از آنان را وظیفه‌ای شرعی و اسلامی عنوان کرده و در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند.

امام جمعه سمنان حمایت از ملت‌های مسلمان نظیر فلسطین، لبنان و یمن را یکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: تمام این مواضع اصولی و ارزشمند از درایت و دوراندیشی مقام معظم رهبری نشأت می‌گیرد.

مطیعی رسیدگی به امور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را وظیفه‌ای خطیر بر دوش مسئولان و کارگزاران نظام خواند و گفت: همه ما مدیون خون‌های پاک شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی هستیم و باید دین خود را نسبت به این عزیزان و خانواده‌های آنان ادا کنیم.