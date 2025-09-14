سفارش لباس فرم خارج از سامانه در اصفهان تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت توجه به رنگ، طراحی و جنس لباس فرم مدارس از آن جهت است که دانشآموز یکسال با این لباس به مدرسه میرود و ساعات بسیاری را در این لباس بسر میبرد پس راحتی، علاقه به طرح و رنگ و جنس آن لحظات آموزش را برای او راحتتر و دلچسبتر میکند.
اگرچه فرآیند سفارش تا آماده شدن این لباس فرآیند وقتگیر و هزینهبری است اما گاه با برخی بیدقتیها و عدم توجه لازم به موارد بالا باعث میشود نتیجه آنچه باید باشد، نباشد و دانشآموز یکسال با عذاب این لباس را بپوشد و هزینهای که خانواده برای آن پرداخته است هم گاه به هدر میرود یا بهره کافی از این کار عاید نمیشود.
راهاندازی سامانه لباس فرم؛ راهکار ایجاد شفافیت قیمتها و بررسی کیفیت
آمنه سادات طباطبایی رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به وجود ۵۹۰۰ واحد آموزشی دولتی و غیرانتقاعی در استان اصفهان، اظهار کرد: در شیوهنامه آموزش و پرورش، داشتن لباس فرم دانشآموزی الزامی نیست اما در راستای پیروی از نظم و انسجام این موضوع انجام میشود، لباس یک شکل از برخی فخرفروشیها و به چشم آمدن طبقات مالی خانوادهها جلوگیری میکند و مواردی چون گرفتن آزادی عمل دانشآموزان و احساس بودن در فضای سازمانی یکی از معایب این لباسهاست هرچند بر اساس تحقیقات مختلف در برخی سنین رشدی گاهی پوشیدن لباسی که براساس یک فرم واحد نباشد در رشد هیجانی فرد مؤثر است.
وی در خصوص تعیین نرخ لباس فرم تصریح کرد: لباس فرم دانشآموزی جز کالاهای گروه ۲ بوده که تعیین نرخ ثابت برای آنها ممنوع است و در سال جاری با همراهی خوب اتحادیه پوشاک اصفهان سامانهای برای این موضوع برای سال دوم در شهر اصفهان فعال شد که امسال به صورت آزمایشی سامانه لباس فرم دانشآموزی وزارت آموزش و پرورش هم برای کل کشور راهاندازی شده که فعلاً درحد بارگذاری مستندات است، این سامانه در راستای شفافیت قیمتها و بررسی کیفیت ایجاد شد که تمام تولیدیهای ثبت شده در این سامانه مجوز سازمان صمت را دارند.
رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: بعد از تصویب لباس فرم (قیمت، طرح، رنگ و تولیدی مدنظر) در شورا و انجمن مدرسه؛ مدیر وارد سامانه شده و همه موارد را در سامانه موردنظر ثبت میکنند و بعد از کارشناسی اتحادیه اگر قیمت مورد تأیید اتحادیه بود کد یکتا برای آن صادر و با آن قیمت درج شده قرارداد با تولیدی موردنظر بسته میشود و قرارداد کتبی در سامانه بارگذاری میشود و در غیر این صورت هرگونه سفارش خارج از سامانه ممنوع و تخلف است که تمام این موارد به اطلاع تعزیرات و اتحادیه خواهد رسید.
وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش حق دخالت در روند انتخاب تولیدی را ندارد، ادامه داد: نمونه کالا توسط نمایندگان انجمن در مدرسه به والدین نشان داده میشود و در واقع رنگ، طرح و قیمت به انتخاب شورا، انجمن و تمام والدین مدرسه است، تعداد تولیدیهای داخل سامانه هم نزدیک به ۲۰۰ مورد است و اینطور نیست که تنها یک یا دو تولیدکننده باشند؛ مدارس تولیدی موردنظر را انتخاب میکنند و اتحادیه پس از تأیید قیمت کد کالا را صادر میکند.
تحویل لباس با تأخیر شامل جریمه است
طباطبایی تصریح کرد: امسال سامانه سفارش زودتر از موعد باز شد، بر اساس فرم قرارداد مدرسه اگر والدین در موعد مقرر سفارش خود را داده باشند و شرکت تولیدکننده تا ۱۰ شهریورماه کالا را تحویل والدین ندهد از یک روز بعد از آن باید جریمه بپردازد.
وی درخصوص انتقادات مطرح شده به طرح و جنس لباسها، گفت: هرچه جنس و طرح لباس بهتر باشد قیمت آن هم بالاتر میرود و همه اینها به انتخاب مدرسه و نمایندگان والدین است و تمام موارد لباس در سامانه آمده است اما متأسفانه به انتخابها در انجمن اولیا و مربیان انتقاداتی وارد است و باید جنس لباس را حتماً با قیمت لباس ارزیابی کنند چون قرار است این لباس یکسال پوشیده شود راحتی، طرح خوب، قیمت و رنگ باید در مدرسه با نظر والدین بررسی شود.
لزوم طراحی لباس فرم براساس بوم استانها
رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه ما هم با طرحهای موجود چندان موافق نیستیم، افزود: جشنواره طراحی دوخت لباس فرم دانشآموزی در شهر اراک به همت اداره انجمن اولیا مربیان وزارتخانه برگزار و طرحهایی بسیار عالی منطبق بر بوم استانها در آنجا مطرح شد و دو طرح از استان اصفهان رتبه اول گرفتند و آمادگی خود را به اتحادیه پوشاک برای معرفی به تولیدکنندگان اعلام کردیم که امیدواریم این موارد انجام شود، برخی طرحها هم هزینه را بالا میبرد و برخی مدارس به دلیل بالا رفتن قیمت گاهی ملاحظاتی دارند که طرحهای مناسبی انتخاب نمیکنند، متأسفانه برخی طرحها بر اساس مدلهای قدیمی است اما باید این نواقص رفع شود و شاهد طرحهای بهتری باشیم و از الان برای سال آینده جلسات را شروع کردیم تا انشالله این نواقص را برطرف کنیم.
رصد تخلفات از طریق تعزیرات؛ انفصال از خدمت در انتظار متخلفان
وی در خصوص میزان تخلفات، اظهار کرد: در زمینه تخلفات یک نامه تعزیرات حکومتی هم آمده که تخلف در این موضوع انفصال از خدمات دولتی دارد و در شیوهنامه لباس فرم دانشآموزی هم قید شده که هرگونه تخلف یا رد و بدل شدن هزینه ممنوع و جز تخلفات اداری است البته امسال هنوز هیچ گزارشی از تخلف نداشتیم و هیچ مصوبهای در مورد درصد گرفتن مدرسه برای لباس دانشآموزی نداریم و این روند تهیه لباس فرم بار سنگینی بر دوش مدیران مدارس است و تمام تلاش خود را برای مناسب بودن لباس از هر لحاظ و به موقع رسیدن آن برای ابتدای مهر دارند اما گاهی تلاش مدیران دیده نمیشود با این حال که قشر فرهنگی قشر پاک دستی است.
طباطبایی تاکید کرد: به اولیای گرامی توصیه میکنیم که قبل از مراجعه به تولیدی جهت تحویل لباس یک بار به سامانه مراجعه کنند و استعلام کالای خود را ببینند و طبق آن موارد وارد تولیدی شوند و از آنجا فاکتور دریافت کنند؛ اگر تأخیری در خدمات صورت گرفت شکوائیهای تنظیم و طبق قرارداد مدرسه به دنبال مطالبه حقوق خود باشند از انجمنهای اولیا و مربیان هم درخواست داریم طرح، رنگ و قیمت لباس را در قراردادها در نظر بگیرند.
