  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

صدای انفجار جنوب اصفهان ناشی از عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده است

صدای انفجار جنوب اصفهان ناشی از عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده است

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از اجرای عملیات فنی و تخصصی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده خبر داد و گفت: صداهای شنیده شده در جنوب اصفهان ناشی از این عملیات است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم‌های فنی و متخصص، امروز در بازه زمانی ساعت ۹ صبح تا ۱۳، عملیات فنی و تخصصی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده را در جنوب شهر اصفهان و منطقه بهارستان در دستور کار خود دارند.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای مسائل فنی و امنیتی انجام می‌شود، افزود: با توجه به ماهیت این عملیات که به صورت انفجارهای کنترل‌شده اجرا می‌شود، ممکن است صداهایی در برخی مناطق به گوش برسد؛ شهروندان توجه داشته باشند که این صداها ناشی از عملیات تحت نظارتِ تیم‌های متخصص بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی و تشویش وجود ندارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ابراز کرد: تمامی جوانب ایمنی در اجرای این طرح لحاظ شده است و این برنامه در چارچوب عملیات‌های جاری تیم‌های متخصص تخریب صورت می‌پذیرد.

کد مطلب 6937656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها