منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم‌های فنی و متخصص، امروز در بازه زمانی ساعت ۹ صبح تا ۱۳، عملیات فنی و تخصصی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده را در جنوب شهر اصفهان و منطقه بهارستان در دستور کار خود دارند.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای مسائل فنی و امنیتی انجام می‌شود، افزود: با توجه به ماهیت این عملیات که به صورت انفجارهای کنترل‌شده اجرا می‌شود، ممکن است صداهایی در برخی مناطق به گوش برسد؛ شهروندان توجه داشته باشند که این صداها ناشی از عملیات تحت نظارتِ تیم‌های متخصص بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی و تشویش وجود ندارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ابراز کرد: تمامی جوانب ایمنی در اجرای این طرح لحاظ شده است و این برنامه در چارچوب عملیات‌های جاری تیم‌های متخصص تخریب صورت می‌پذیرد.