ایلام نباید از قطار توسعه کشور عقب بماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلامالله نور کریمیتبار صبح شنبه در دیدار با سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی استان، توسعه زیرساختهای ارتباطی و توجه ویژه به مناطق مرزی را از الزامات رونق اقتصادی ایلام عنوان کرد.
وی اظهار کرد: بهرهگیری درست از توانمندیهای بومی میتواند زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، تقویت کارآفرینی و فراهم شدن شرایط حضور بیشتر جوانان در عرصه اقتصادی را فراهم کند.
امام جمعه ایلام ضعف زیرساختهای حملونقل را یکی از موانع اصلی پیش روی سرمایهگذاری در استان دانست و گفت: کمبودها در بخش راه، شبکه ریلی و حملونقل هوایی همچنان بر روند توسعه اقتصادی ایلام سایه انداخته است.
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