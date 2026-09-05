کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری؛ احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، دمای هوا در چهارمحال و بختیاری تا اواسط هفته روند کاهشی نسبی خواهد داشت.

وی افزود: آسمان استان در این مدت صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد به نسبت شدید تا شدید دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به وزش باد و شرایط جوی حاکم، احتمال خیزش گرد و خاک در برخی مناطق استان وجود دارد و این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا شود.

نوروزی با اشاره به احتمال انتقال غبار به استان گفت: ورود توده‌های غبار و افزایش ذرات معلق می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا شود، بنابراین توصیه می‌شود گروه‌های حساس در زمان افزایش آلودگی هوا از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی همچنین نسبت به کاهش دما و احتمال بروز خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد و تصریح کرد: کشاورزان و باغداران استان با توجه به کاهش دما، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت احتمالی ناشی از سرمازدگی محصولات و باغات در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و هشدارهای هواشناسی، اطلاعیه‌ها و هشدارهای صادرشده از سوی هواشناسی استان را دنبال کنند.