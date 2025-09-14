انتشار سفرنامه مراکش برنده نوبل؛ نگاه الیاس کانتی به از پا افتادگان

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «صداهای مراکش» اثر الیاس کانتی، نویسنده آلمانی، روایتی از سفر این نویسنده به کشور مراکش با ترجمه محمود توسط نشر نو منتشر شده است.

اثر الیاس کانتی، نویسنده برنده جایزه نوبل، یک سفرنامه متعارف نیست. این کتاب مجموعه‌ای از یادداشت‌ها، دریافت‌ها و تأملات عمیق نویسنده از سفر کوتاهش به شهر مراکش در سال ۱۹۵۴ است؛ اثری که در آن، تمرکز نه بر مکان‌ها، بلکه بر انسان‌ها، صداها و روح حاکم بر یک فرهنگ است. کانتی در این کتاب رویکردی منحصر به فرد به سفر دارد. او بدون تمهیدات خاص و دانش قبلی، با تمام حواس خود به دل محیطی جدید پا می‌گذارد و اجازه می‌دهد تا صداها، بوها و تصاویر شهر بر او تأثیر بگذارند. این کتاب حاصل همین دریافت‌های بی‌واسطه است؛ مجموعه‌ای از روایت‌های کوتاه و به هم پیوسته که هر یک بر جنبه‌ای از زندگی در مراکش تمرکز دارد: از «تماشای شترها» و «سوق‌ها» گرفته تا «ندای کورها»، «سکوت خانه» و «نقالان و عریضه‌نویسان». هر مشاهده عینی، به نقطه آغازی برای یک شهود عمیق درباره سرنوشت انسان، فقر، کرامت و شوق به زندگی بدل می‌شود.

محور اصلی کتاب، نگاه عمیقاً انسانی و پرمهر کانتی به بینوایان و از پا افتادگان است، چه انسان و چه حیوان. او با حساسیتی کم‌نظیر، به سراغ صداهایی می‌رود که اغلب شنیده نمی‌شوند: صدای گدایان، نابینایان و قصه‌گویان دوره‌گرد. همان‌طور که در متن پشت جلد کتاب آمده، ستایش او از «روی قهرمانانه هستی اینان» در ادبیات آلمانی بی‌مانند است. این کتاب در نهایت، گزارشی از رویارویی یک متفکر اروپایی با جهان آشنا و ناآشنای شرق و کاوشی در باب انسانیت مشترک است.

الیاس کانتی (۱۹۰۵-۱۹۹۴) نویسنده آلمانی‌زبان و برنده جایزه نوبل ادبیات بود که زندگی‌اش در دورانی پرآشوب و پرجنگ گذشت. او بیشتر برای آثارش در زمینه روان‌شناسی توده‌ها و نقد قدرت شناخته می‌شود، اما کتاب صداهای مراکش وجهی دیگر از نگاه انسان‌دوستانه و عمیق او را به نمایش می‌گذارد. این اثر توسط محمود حدادی به فارسی برگردانده شده و نشر فرهنگ نو آن را منتشر کرده است.

کتاب «صداهای مراکش» برای علاقه‌مندان به سفرنامه‌های ادبی، جستارهای فلسفی و آثار الیاس کانتی، اثری عمیق و خواندنی است که نگاهی متفاوت به مفهوم سفر و رویارویی با فرهنگ‌های دیگر ارائه می‌دهد. این کتاب، بیش از آنکه گزارشی از یک مکان باشد، گزارشی از احوال انسان است.

این کتاب که محمود حدادی، از مترجمان شناخته شده زبان آلمانی، در ۱۲۶ صفحه با قیمت ۱۶۰ هزار تومان توسط نشر نو منتشر شده است.