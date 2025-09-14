خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: خراسان جنوبی در سالهای اخیر به یکی از استانهای پیشتاز کشور در توسعه انرژیهای پاک بهویژه خورشیدی تبدیل شده است استانی که علاوه بر تابش آفتاب بینظیر و موقعیت جغرافیایی ویژه، توانسته با جذب سرمایهگذاری های داخلی و خارجی و حمایت دستگاههای اجرایی، جایگاهی ممتاز در تولید انرژیهای تجدیدپذیر به دست آورد.
طبق گزارشهای رسمی، سهم انرژی خورشیدی در کشور حدود سه درصد است اما در خراسان جنوبی این سهم به ۱۷ درصد رسیده؛ رقمی که نشان میدهد این استان نهتنها از میانگین ملی بالاتر است بلکه در زمره استانهای اول کشور در این حوزه قرار دارد.
تولید ۳۴ مگاوات انرژی خورشیدی با سرمایههای خارجی
در مرداد ماه سال جاری سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۶ مگاوات در خراسان جنوبی به بهرهبرداری رسید. این پروژهها با سرمایهگذاری خارجی حدود ۱۲ میلیون دلار احداث شدهاند که شامل دو نیروگاه سه مگاواتی در شهرستان خوسف، هر کدام با ارزش ۲.۲ میلیون یورو و یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی در شهرستان سربیشه به ارزش ۶.۵ میلیون دلار است.
مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در خصوص سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه انرژیهای تجدید پذیر به مهر گفت: این پروژهها به شبکه برق کشور متصل شدند و ظرفیت نیروگاههای خورشیدی بهرهبرداریشده از محل سرمایهگذاری خارجی در استان را به ۳۴ مگاوات رساندند.
وی بیان داشت: همچنین کلنگ نیروگاه چهار مگاواتی جدیدی نیز به زمین زده شده و عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰ مگاواتی دیهوک در حال انجام است.
به گفته وی سه مجوز ۱۰ مگاواتی برای قائنات و دو مجوز ۱۰ مگاواتی برای سرایان اخذ شده و درخواست احداث دو نیروگاه ۵۰ مگاواتی در سربیشه و یک نیروگاه ۳۰ مگاواتی در نهبندان نیز با سرمایهگذاری خارجی وصول شده است که بهزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
ذاکریان تأکید کرد: روند سرمایهگذاری خارجی در انرژی خورشیدی استان رو به رشد است و سرمایهگذاران خارجی تمایل دارند اطمینان از بازدهی اقتصادی، سرمایه خود را در این منطقه متمرکز کنند.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی اکنون به یکی از مقاصد جذاب برای سرمایهگذاران خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شده است، بیان کرد: سرمایهگذاران به خوبی میدانند که استان علاوه بر پتانسیل بالای طبیعی، حمایتهای قانونی و همکاری دستگاههای اجرایی را نیز در اختیار دارد.
به گفته وی این شرایط باعث شده رغبت سرمایهگذاران خارجی برای حضور در پروژههای خورشیدی استان روزبهروز افزایش یابد.
ورود این سرمایهها نهتنها موجب توسعه زیرساختهای انرژی استان میشود بلکه اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم نیز به دنبال دارد و در نهایت معیشت مردم منطقه را بهبود میبخشد.
خراسان جنوبی در آستانه سبزترین استان کشور
علیرضا پوزشی، مجری طرح کاهش تلفات و انرژیهای نو شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این استان به واسطه ظرفیتهای گسترده در بهرهگیری از انرژیهای خورشیدی و بادی، توانسته جایگاه ویژهای در کشور در زمینه کاهش تلفات برق و افزایش سهم انرژیهای پاک به دست آورد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کاهش تلفات غیر فنی، گفت: بیش از یکهزار و ۶۵۰ کنتور معیوب شناسایی و تعویض شد و همزمان جمعآوری برقهای غیرمجاز و ارتقای دقت در قرائت لوازم اندازهگیری در دستور کار قرار گرفت.
پوزشی افزود: در بخش فنی نیز اقداماتی از جمله تعویض سیمها با کابلهای پرظرفیت در هزار کیلومتر شبکه، متعادلسازی بار در خطوط فشار ضعیف و متوسط و مدیریت بار راکتیو اجرا شده است.
به گفته وی، این اقدامات موجب شد نرخ تلفات انرژی در استان طی سال ۱۴۰۳ به ۷/۳ درصد برسد، در حالی که میانگین کشوری ۹/۷ درصد است.
مجری طرح کاهش تلفات و انرژیهای نو بیان کرد: تاکنون ۶۴ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در استان ایجاد شده است که شامل بیش از ۱۳۱۸ نیروگاه خورشیدی خانگی و متصل به شبکه، ۲۱ نیروگاه بزرگمقیاس، ۵۴ نیروگاه کوچک اداری و یک نیروگاه بادی ۱۰ مگاواتی میشود.
وی ادامه داد: با این ظرفیت، حدود ۱۷ درصد برق مصرفی استان از منابع تجدیدپذیر تأمین میشود؛ در حالی که سهم انرژیهای پاک در کشور کمتر از سه درصد است.
مشوقها و حمایتها
پوزشی درباره سیاستهای حمایتی گفت: کشاورزانی که نیروگاه خورشیدی نصب کنند، میتوانند با سپردهگذاری نصف هزینه در بانک قرضالحسنه مهر ایران، از تسهیلات قرضالحسنه برای کل هزینه پروژه برخوردار شوند.
وی ادامه داد: همچنین چاههای دارای نیروگاه خورشیدی در ساعات پیک مصرف از خاموشی معاف خواهند شد.
وی افزود: صنایع نیز در صورت احداث نیروگاه خورشیدی، از جریمههای مربوط به تأمین ۵ درصد انرژی طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید دانشبنیان معاف میشوند و در صورت تأمین ۳۰ درصد انرژی از منابع تجدیدپذیر، در برنامه خاموشی قرار نخواهند گرفت.
پوزشی تأکید کرد: با توجه به موقعیت اقلیمی خراسان جنوبی و حمایت نهادهای مرتبط، پیشبینی میشود این استان در آیندهای نزدیک به عنوان اولین استان سبز کشور معرفی شود.
به گفته وی تحقق این هدف با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، تقویت شبکه برق و سرمایهگذاری در زیرساختهای پایدار امکانپذیر است.
خراسان جنوبی آماده میزبانی برای اجرای تکالیف قانونی سایر استانها در حوزه انرژی
سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی هم در گفتگو با مهر اظهارکرد: ۴۵ اداره کل استان از انرژی خورشیدی استفاده میکنند و بیش از هزار و ۲۷۴ نیروگاه خورشیدی خانگی فعال است.
وی با بیان اینکه در این استان ۲۳ نیروگاه در جوار چاههای کشاورزی برق تولید میکنند، بیان داشت: تاکنون برای هزار و ۴۴۸ مگاوات نیروگاه پروانه صادر شده و عملیات اجرایی ۵۰۰ مگاوات نیز آغاز شده است.
وی اضافه کرد: تعامل مناسب بین دستگاههای اجرایی از جمله منابع طبیعی، امور اراضی و شرکت آب منطقهای، سرمایهگذاران را برای ورود به این حوزه ترغیب کرده است.
استاندار همچنین با تأکید بر ظرفیت بالای استان بیان کرد: با ادامه این روند، خراسان جنوبی به استانی بدون خاموشی تبدیل خواهد شد و حتی این ظرفیت وجود دارد سایر استانها نیز تکالیف قانونی خود را در حوزه تأمین برق از محل انرژیهای خورشیدی را با تکیه بر ظرفیتهای این منطقه دنبال کنند.
به گفته وی راندمان نصب پنلهای خورشیدی در خراسان جنوبی جزو رتبههای برتر کشور است و سالانه حدود ۴۱۳ کیلووات ساعت انرژی تولید میشود که این ظرفیت در سطح کشور و حتی منطقه کمنظیر است.
آیندهای روشن برای استان آفتاب
با توجه به برنامههای در دست اجرا و پروژههای کلنگزنیشده، آینده خراسان جنوبی در حوزه انرژیهای پاک بسیار روشن به نظر میرسد. اگر روند جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی به همین شکل ادامه یابد و دستگاههای اجرایی همچنان تعامل خود را با سرمایهگذاران حفظ کنند، استان میتواند در آینده نزدیک به یکی از اصلیترین منابع تأمین انرژی کشور تبدیل شود.
از سوی دیگر، استفاده از انرژی خورشیدی در واحدهای خانگی و اداری علاوه بر کاهش هزینهها، الگویی برای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست محسوب میشود.
خراسان جنوبی امروز به نقطهای رسیده است که نهتنها نیازهای داخلی خود را در حوزه انرژی پوشش میدهد بلکه در مسیر تبدیلشدن به صادرکننده انرژی نیز گام برداشته است. سرمایهگذاری خارجی، تعامل دستگاههای اجرایی، ظرفیتهای طبیعی و حمایتهای دولتی، چهار عامل کلیدی هستند که این مسیر توسعه را هموار کردهاند.
این استان اکنون بیش از گذشته به عنوان قطب انرژیهای تجدیدپذیر کشور شناخته میشود؛ قطبی که میتواند نقش بیبدیلی در رفع ناترازیهای انرژی کشور ایفا کند و آیندهای بدون خاموشی را برای مردم خود و حتی ایران رقم بزند.
