به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری گاردین، «زهران ممدانی» نامزد پیشتاز انتخابات شهرداری نیویورک در سخنانی هشدار داد که در صورت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به نیویورک، وی را بازداشت خواهد کرد.

نامزد انتخابات شهرداری نیویورک گفت که سعی خواهد کرد حکم بازداشت نخست وزیر اشغالگران صهیونیست به اتهام ارتکاب جنایات جنگی توسط دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کند.

«زهران ممدانی» تأکید کرد که نتانیاهو جنایتکار جنگی است که به وسیله ارتش این رژیم درغزه مرتکب نسل کشی شده است.

وی با تکرار تعهدی که پیش از این در رقابت‌های شهرداری داده بود، تصریح کرد: این چیزی است که من قصد دارم به آن عمل کنم. آرزوی من این است که مطمئن شوم این شهری است که از قوانین بین‌المللی دفاع می‌کند.