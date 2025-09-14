  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

نامزد شهرداری نیویورک: نتانیاهو به نیویورک بیاید بازداشت می‌شود

نامزد شهرداری نیویورک: نتانیاهو به نیویورک بیاید بازداشت می‌شود

نامزد پیشتاز انتخابات شهرداری نیویورک در سخنانی اعلام کرد: نتانیاهو به نیویورک بیاید بازداشت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری گاردین، «زهران ممدانی» نامزد پیشتاز انتخابات شهرداری نیویورک در سخنانی هشدار داد که در صورت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به نیویورک، وی را بازداشت خواهد کرد.

نامزد انتخابات شهرداری نیویورک گفت که سعی خواهد کرد حکم بازداشت نخست وزیر اشغالگران صهیونیست به اتهام ارتکاب جنایات جنگی توسط دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کند.

«زهران ممدانی» تأکید کرد که نتانیاهو جنایتکار جنگی است که به وسیله ارتش این رژیم درغزه مرتکب نسل کشی شده است.

وی با تکرار تعهدی که پیش از این در رقابت‌های شهرداری داده بود، تصریح کرد: این چیزی است که من قصد دارم به آن عمل کنم. آرزوی من این است که مطمئن شوم این شهری است که از قوانین بین‌المللی دفاع می‌کند.

کد خبر 6589362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها