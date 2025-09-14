قیمت انواع قارچ در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
قارچ دکمهای پشت بسته فله درجه یک ۱۲۵ هزار تومان / درجه دو ۹۹ هزار تومان
قارچ دکمهای پشتباز فله درجه ۲ کیلویی ۸۹ هزار تومان
قارچ دکمهای بسته ۱۰۰۰ گرمی اسلایس شده درجه یک بستهای ۱۲۹ هزار تومان
قارچ دکمهای بسته ۲۵۰ گرمی اسلایس شده درجه یک بستهای ۳۷ هزار تومان
قارچ دکمهای بسته ۵۰۰ گرمی اسلایس شده درجه یک بستهای ۶۵ هزار تومان
قارچ دکمهای بستهبندی ۲۰۰ گرمی درجه یک بستهای ۵۰ هزار تومان
قارچ دکمهای بستهبندی ۴۰۰ گرمی درجه یک بستهای ۹۹ هزار تومان
قارچ دکمهای بستهبندی ۱۰۰۰ گرمی درجه یک بستهای ۱۹۹ هزار تومان
قارچ صدفی بستهبندی ۲۰۰ گرمی درجه یک بستهای ۶۱ هزار تومان
قارچ صدفی بستهبندی ۵۰۰ گرمی درجه یک بستهای ۱۰۲ هزار تومان
قارچ صدفی فله درجه یک کیلویی ۲۱۶ هزار تومان / درجه ۲ کیلویی ۲۰۴ هزار تومان
جوانه شبدر بستهبندی بالای ۲۵۰ گرم درجه یک بستهای ۵۸ هزار تومان
جوانه شبدر بستهبندی بالای ۲۰۰ گرم درجه یک کیلویی ۵۰ هزار تومان
جوانه گندم بستهبندی بالای ۲۰۰ گرم درجه یک بستهای ۳۴ هزار تومان
جوانه ماش بسته بالای ۲۰۰ گرم درجه یک، بستهای ۵۰ هزار تومان
جوانه ماش بستهبندی بالای ۳۰۰ گرم درجه یک بستهای ۵۸ هزار تومان
جوانه مخلوط سالادی بستهبندی بالای ۲۰۰ گرم درجه یک، بستهای ۶۵ هزار تومان
جوانه یونجه (آلفا) بستهبندی بالای ۲۰۰ گرم درجه یک، بستهای ۵۵ هزار تومان
قارچ دکمهای قهوهای بسته ۲۰۰ گرمی درجه یک، بسته ۲۶ هزار تومان
قارچ دکمهای قهوهای بسته ۴۰۰ گرمی درجه یک، بستهای ۵۴ هزار تومان
قارچ شاه صدفی ۲۰۰ گرمی (king oyster) درجه یک، بستهای ۶۸ هزار تومان
قارچ شاه صدفی ۲۰۰ گرمی اسلایس شده درجه یک، بستهای ۷۳ هزار تومان
قارچ شاه صدفی فله درجه یک، بستهای ۲۹۰ هزار تومان
