به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب کونگ‌فو توآ گیلان با کسب سه مدال در مسابقات قهرمانی آقایان انجمن کونگ‌فو توآ کشور عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند.

این رقابت‌ها از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ شهریورماه به مدت سه روز به میزبانی استان زنجان برگزار شد و با حضور نزدیک به ۳۰۰ رزمی‌کار برجسته از سراسر کشور در قالب ۲۰ تیم، شاهد رقابت‌هایی فشرده و نفس‌گیر در رده‌های نونهالان و نوجوانان بود.

موفقیت‌های تیم گیلان رزمی‌کاران جوان و پرتلاش گیلانی با پشت سر گذاشتن حریفان قدرتمند در مراحل مقدماتی موفق به کسب عناوین قهرمانی زیر شدند.

رادین اصغری در وزن ۲۰ کیلوگرم رده نونهالان به مربیگری پژمان نباتی مقام سوم را کسب کرد.

محمدامین صادق‌پور در وزن ۳۸ کیلوگرم رده نوجوانان به مربیگری فرشید عزیزوند مقام سوم را به دست آورد و سیدسام بشیرنژاد در وزن ۴۴ کیلوگرم رده نوجوانان به مربیگری مصطفی لنگری مقام سوم را تصاحب کرد.

گفتنی است، هیئت همراه و کادر فنی تیم گیلان با سرپرستی میلاد صبوری‌نیا، قهرمان نام‌آشنا و چندین دوره‌ای تیم ملی توآ ایران، و مربیگری فرشید عزیزوند، مربی جوان و پرانگیزه استان در این مسابقات حضور یافت.

مهرداد جباریان و یعقوب شمسی‌پور از دیگر مربیان این تیم بودند که در این موفقیت بزرگ نقش مؤثری ایفا کردند.