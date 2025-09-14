  1. استانها
  2. قم
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

همکاری‌های پژوهشی دانشگاه قم با مرکز نور توسعه می‌یابد

همکاری‌های پژوهشی دانشگاه قم با مرکز نور توسعه می‌یابد

قم- رئیس دانشگاه قم بر گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و علوم اسلامی با مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی بعد از ظهر یکشنبه به همراه هیأتی متشکل از اعضای هیأت علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، با حضور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی اسلامی نور، از نزدیک با فعالیت‌های تحقیقاتی و فناورانه این مرکز آشنا شد.

رئیس دانشگاه قم در این بازدید که شامل دیدار و گفت‌وگو با رئیس مرکز نیز بود، ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود، بر توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین دو مجموعه تأکید کرد.

وی با اشاره به مناسبت‌های ماه ربیع، این دیدار را نقطه عطفی در تقویت مناسبات علمی و پژوهشی دو مجموعه دانست و افزود: دانشگاه قم به عنوان یکی از پیشروترین دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم اسلامی و انسانی، بیشترین انتظار و مسئولیت را در پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی این حوزه بر عهده دارد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) همچنین به تأسیس چندین مجموعه دانش‌بنیان فرهنگی در دانشگاه قم اشاره کرد و گفت: دانشگاه ضمن تقویت فعالیت‌های داخلی، در تلاش است از طریق همکاری‌های گسترده با مراکز تحقیقاتی و فناورانه، ظرفیت‌های علمی خود را در حوزه‌های نوین مانند هوش مصنوعی توسعه دهد.

حجت‌الاسلام شریفی اظهار امیدواری کرد که دانشگاه قم و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بتوانند همکاری‌های گسترده‌تری در زمینه‌های فنی، پژوهشی و فناوری اطلاعات داشته باشند تا بتوانند به بهبود و توسعه علوم اسلامی کمک کنند.

کد خبر 6589459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها