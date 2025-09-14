به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی بعد از ظهر یکشنبه به همراه هیأتی متشکل از اعضای هیأت علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، با حضور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی اسلامی نور، از نزدیک با فعالیتهای تحقیقاتی و فناورانه این مرکز آشنا شد.
رئیس دانشگاه قم در این بازدید که شامل دیدار و گفتوگو با رئیس مرکز نیز بود، ضمن بررسی ظرفیتهای موجود، بر توسعه همکاریهای علمی و فناوری بین دو مجموعه تأکید کرد.
وی با اشاره به مناسبتهای ماه ربیع، این دیدار را نقطه عطفی در تقویت مناسبات علمی و پژوهشی دو مجموعه دانست و افزود: دانشگاه قم به عنوان یکی از پیشروترین دانشگاههای کشور در حوزه علوم اسلامی و انسانی، بیشترین انتظار و مسئولیت را در پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی این حوزه بر عهده دارد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) همچنین به تأسیس چندین مجموعه دانشبنیان فرهنگی در دانشگاه قم اشاره کرد و گفت: دانشگاه ضمن تقویت فعالیتهای داخلی، در تلاش است از طریق همکاریهای گسترده با مراکز تحقیقاتی و فناورانه، ظرفیتهای علمی خود را در حوزههای نوین مانند هوش مصنوعی توسعه دهد.
حجتالاسلام شریفی اظهار امیدواری کرد که دانشگاه قم و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بتوانند همکاریهای گستردهتری در زمینههای فنی، پژوهشی و فناوری اطلاعات داشته باشند تا بتوانند به بهبود و توسعه علوم اسلامی کمک کنند.
