نقره جهان بر گردن احمد محمدنژاد جوان کشتی گیر مشهدی

مشهد - احمد محمدنژاد جوان، کشتی‌گیر پرانرژی و مستعد مشهدی، با درخششی خیره‌کننده و شکست رقبای سرسخت، بر سکوی نایب‌قهرمانی جهان ایستاد و مدال نقره را بر گردن آویخت.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه ۲۳ شهریور، در فینال وزن ۶۱ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در کرواسی، پدیده ۲۱ ساله مشهدی پس از پیروزی بر حریفانی از اکوادور، آذربایجان، اوکراین و کره شمالی، راهی دیدار پایانی شد. او در نبرد فینال مقابل زائور اوگویف، قهرمان عنوان‌دار روس، مبارزه‌ای نفس‌گیر و دیدنی انجام داد و در نهایت با شایستگی به مدال نقره دست یافت.

این مدال تاریخی، با شکستن رکورد ۲۳ ساله عدم کسب مدال جهانی توسط کشتی‌گیران خراسان، به نام محمدنژاد ثبت شد. عملکرد درخشان او امید تازه‌ای برای بازگشت کشتی مشهد به روزهای پرافتخار گذشته به‌وجود آورد و ثابت کرد که نسل تازه کشتی‌گیران این خطه، توان ایستادن روی سکوهای جهانی را دارد.

